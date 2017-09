Nuovo aereo VTOL per l’Aviazione della Marina russa?

Secondo le recenti programmazioni della Difesa russa ci sarebbe l’intenzione di riprendere lo sviluppo di un aereo da combattimento VTOL (a decollo e atterraggio verticale) da utilizzare sulle future nuove portaerei a propulsione nucleare la cui produzione dovrebbe iniziare dal 2025.

Secondo l’agenzia Izvestia, il generale Igor Kozhin capo dell’AV-MF (Aviazione Navale della Marina russa) avrebbe riferito che tale progetto sarebbe previsto nel programma di Stato degli armamenti relativo al periodo 2018-2025.

In realtà è stato lo stesso Ministero della Difesa ad aver precedentemente ribadito la necessità dello sviluppo di un velivolo VTOL per le Forze Armate russe.

Non è chiaro se il progetto in questione riguarderà un velivolo ex novo o se si tratterà dello sviluppo dell’ultimo velivolo VTOL russo messo a punto alla fine dell’era sovietica dal team Yakovlev: lo Yak-41M, conosciuto anche come Yak-141 (nella foto in alto), il cui dossier tecnico, acquistato nel 1996 dalla statunitense Lockheed Martin al fine di una collaborazione congiunta fallita dopo un anno, contribuì alla realizzazione dell’F-35B.

Secondo gli statunitensi quel dossier non portò ad alcun contributo, di parere opposto invece la controparte russa.

Foto Ken Videan/Wikipedia