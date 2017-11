L’F-35A testa il parafreno per i velivoli norvegesi sulle piste ghiacciate dell’Alaska

Il maggiore. Jonathan “Spades” Gilber, F-35 test pilot dell’U.S. Air Force, ha dimostrato la manovrabilità dell’F-35 Lightning II di Lockheed Martin durante i test a terra su pista ghiacciata alla Air Force Base di Eielson, in Alaska.

Il test fa parte della procedura di certificazione per il parafreno per i velivoli norvegesi e proseguirà nelle prossime settimane. Anche il Maj. Eskil Amdal, test pilot della Royal Norwegian Air Force, sta prendendo parte ai test.

Questa prova iniziale è la prima parte di un test in due fasi volto ad assicurare che l’F-35A sia in grado di operare in condizioni estreme. La seconda fase di test prevede l’utilizzo del parafreno durante le operazioni di atterraggio ed è prevista nel primo trimestre 2018 a Eielson.

Il parafreno per l’F-35A è stato creato per essere montato su tutti gli F-35 norvegesi e ha una forma in grado di assicurare che il velivolo possa mantenere le sue caratteristiche stealth durante il volo. La Norvegia e Lockheed Martin stanno lavorando con l’Olanda per lo sviluppo di questa capacità cruciale. Il parafreno è stato sottoposto a un test iniziale di schieramento su pista bagnata e asciutta presso la Air Force Base di Edwards, in California all’inizio dell’anno.

Fonte: comunicato Lockheed Martin

Foto: Darin Russell, Lockheed Martin