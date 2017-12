Al Baghdadi prigioniero degli Usa in Siria?

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato ieri di non avere nessuna informazione sulla presunta cattura del Califfio Abu Bakr al-Baghdadi da parte delle forze statunitensi in Siria. La notizia dell’arresto del capo dello Stato Islamico è stata diffusa il 17 dicembre dal quotidiano turco Yeni Safak. Al Baghdadi sarebbe stato catturato in Iraq, quindi trasferito alla base statunitense di Ras al Ayn in Siria e poi nella base di Rmeilan, al confine con l’Iraq.

Sempre secondo Yeni Safak, le forze statunitensi avrebbero presumibilmente catturato e trasferito sette membri di alto profilo dello Stato islamico, tra cui un cittadino iracheno. Mosca aveva ufficializzato nel giugno scorso la probabile morte di al-Baghdadi in seguito a un raid aereo russo non lontano da Raqqa, il 28 maggio.

L’intelligence Usa ritiene invece che al-Baghdadi abbia trascorso gli ultimi mesi tra Raqqa, in Siria, e Mosul, in Iraq.