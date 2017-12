Altri AW139 per Guardia Costiera e Guardia di Finanza

Leonardo ha annunciato oggi nuovi ordini per l’elicottero bimotore intermedio AW139 destinato a missioni di pubblica utilità e sicurezza in Italia. Le otto unità sono valutate circa 112 milioni di euro.

La Guardia Costiera italiana ha firmato un contratto per due elicotteri da destinare a missioni di ricerca e soccorso, con consegne da completarsi entro la fine del 2018. La Guardia di Finanza ha ordinato sei AW139 per svolgere missioni di pattugliamento, con consegne entro il 2020.

Al completamento delle consegne i due operatori disporranno di una flotta di 14 elicotteri AW139 ciascuno, permettendo un ulteriore miglioramento delle loro capacità operative e un efficientamento della logistica, sostituendo al tempo stesso gli obsoleti AB412.

La Guardia Costiera italiana ha recentemente raggiunto il traguardo delle 10.000 ore di volo con la flotta di AW139, salvando numerose vite umane e fornendo prove della straordinaria validità e affidabilità della partnership con Leonardo. La Guardia di Finanza ha utilizzato i suoi AW139 per svolgere un’ampia gamma di ruoli su tutto il territorio nazionale, con missioni di pattugliamento e ricognizione in aree montuose e marittime, nonché per missioni di pubblica sicurezza e ricerca e soccorso.

Nota per i redattori sull’elicottero AW139 Questi ultimi ordini della Guardia Costiera italiana e della Guardia di Finanza portano a 53 il numero totale di AW139 scelti dagli operatori governativi italiani, coprendo una vasta gamma di ruoli tra cui pubblica sicurezza, pattugliamento, operazioni speciali, ricerca e soccorso, comando e controllo, trasporto governativo, protezione civile e addestramento. I vari operatori del governo italiano che utilizzano l’AW139 beneficiano dalla condivisione di logistica, addestramento e supporto.

Molte agenzie governative in Paesi in tutto il mondo tra cui Giappone, Corea, Malesia, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia, Spagna, Estonia, Paesi Bassi, Brasile, Cina, Emirati Arabi Uniti, Oman per citarne alcuni hanno selezionato o stanno già operando l’AW139 per i loro requisiti. Con ordini per oltre 1.000 unità e con quasi 900 consegne a più di 250 clienti in tutto il mondo, l’AW139 è l’elicottero più venduto della sua categoria e il punto di riferimento per molteplici ruoli, compresi quelli di pubblica utilità e di trasporto.

Fonte: comunicato Leonardo