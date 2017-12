Esercitazione Steel Barrier ’17 per il Comando Divisione “Acqui”

È terminata l’esercitazione denominata “Steel Barrier 17”, l’impegno addestrativo che il COMFOTER COE, per l’anno 2017, ha assegnato al Comando delle Forze Operative del Sud ed alla sua unità operativa, la Divisione “Acqui”. La “Steel Barrier 17” a guida e condotta dalla D.

Acqui, è un’esercitazione multi-arma alla quale sono state federate altre esercitazioni quali la 2^ Sessione di Integrazione Operativa della Brigata “Pinerolo”(SIO), il “Joint Rapid Reaction Force” della Brigata “Aosta” e “LRF” dei reparti della Brigata “Garibaldi”, la “Shardana” del Comando Artiglieria, la “Torre Romana Marconi” del Comando Trasmissioni, la “Smart Sapper” del Comando Genio ed infine la “Tormenta Muralia” della Scuola di Fanteria.

Lo stretto coordinamento tra tutti i Posti Comando – schierati in diversi poligoni e aree addestrative del territorio nazionale tra Torre di Nebbia, Capo Teulada, Monteromano, Piacenza, Cesano di Roma, Torre Veneri e Persano – ha permesso di esercitare simultaneamente sullo stesso scenario operativo più livelli ordinativi, con forze schierate sul terreno, nella condotta di operazioni ad alta intensità, nel rispetto della dottrina e delle procedure della NATO nell’ambito di una simulata Forza Militare di Intervento in un’area di crisi, a seguito di una forte situazione di instabilità e della minaccia concreta all’integrità territoriale di uno Stato dell’Alleanza Atlantica.

In tale ambiente, la “Steel Barrier 17” ha rappresentato una grande opportunità di coordinamento e confronto che ha permesso di elaborare ed approfondire concetti dottrinali in costante evoluzione come il Battle Space Management, il Targeting e l’impiego in operazioni del Joint Fire Support Element (JFSE), nonché l’impiego delle Unità di Combat Support e Combat Service Support, sfruttando simultaneamente le nuove tecnologie e i moderni sistemi d’arma sviluppati nell’ambito del progetto Forza NEC.

In particolare la 2^ Sessione di Integrazione Operativa (SIO) 2017, condotta dalla Brigata “Pinerolo” nell’ambito della Campagna di Sperimentazione del progetto Forza NEC (Network Enabled Capability), progetto congiunto Difesa-Industria, ha avuto lo scopo di acquisire un’effettiva capacità di operare in modo completamente digitalizzato, utilizzando i sistemi di Comando e Controllo, mezzi tattici nonché equipaggiamenti individuali, acquisiti nell’ambito del programma denominato “Soldato Futuro”.

La “Steel Barrier 17” ha molteplici elementi di connessione con lo scenario che ha visto impegnata la Divisione “Acqui” anche durante la scorsa esercitazione “Arrcade Fusion 17” in Inghilterra, attività internazionale a guida del Corpo d’Armata di Reazione Rapida britannico della NATO (ARRC-UK), al quale l’Acqui è da anni affiliata.

