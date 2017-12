Inutilizzabili quasi la metà dei Leopard 2 della Bundeswehr

I media tedeschi hanno evidenziato le pessime condizioni operative della componente corazzata della Bundeswehr indicando che solo 95 dei 244 carri armati Leopard 2 in servizio sono operativi.

Altri 53 carri sono in fase di conversione alla nuova versione A6M mentre 86 sono inutilizzabili a causa di carenze di parti di ricambio. Non è la prima volta che emergono grazie ai media rapporti interni alle forze armate tedesche sullo stato di (in)efficienza di molti equipaggiamenti. Nell’agosto scorso il contingente tedesco in Malì soffrì di carenze di manutenzione e parti di ricambio per gli elicotteri a attacco Tigre schierati nel paese africano e costretti a forti limitazioni dopo l’incidente che coinvolse uno di questi velivoli.

Wolfgang Hellmich, presidente della Commissione Difesa del Bundestag ha definito le rivelazioni un “disastro” chiedendosi su chi ricadano le responsabilità. In realtà situazioni analoghe e vengono forse denunciate soprattutto in Germania ma secondo molte indiscrezioni sono ben presenti in molto altri Paesi europei che sulla Difesa investono certo meno risorse di Berlino.