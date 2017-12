Le recenti operazioni italiane in Afghanistan Occidentale

Si è conclusa nei giorni scorsi una importante offensiva dell’Esercito afgano contro alcuni capi dell’insorgenza locale presenti nella provincia sud della Regione ovest dell’Afghanistan sotto il controllo del contingente italiano su base Brigata “Sassari”.

Autorevoli fonti locali hanno infatti confermato il successo dell’operazione condotta a guida intelligence che aveva l’obiettivo di disarticolare la catena di comando e controllo dei nemici dell’Afghanistan, avvenuta attraverso l’impiego degli elicotteri in dotazione alle forze armate afgane.

L’intervento chirurgico condotto dai militari locali, senza alcun impiego di militari italiani in attività operative cinetiche, ha portato alla neutralizzazione delle forze insorgenti limitando qualsiasi rischio di coinvolgimento dei civili e conseguendo risultati di grande rilevanza per la sicurezza della città e dell’intera area di Farah.

L’operazione, frutto dell’attività di Train, Advise e Assist (TAA) a favore del 207˚ Corpo d’Armata dell’Esercito afgano ha rappresentato per il contingente italiano – forte della grande esperienza acquisita negli anni e delle capacità professionali specifiche maturate in fase di preparazione della missione – il risultato di anni di lavoro e addestramento svolto in sinergia con le controparti locali, per le quali l’esperienza degli advisor dell’Esercito ha consentito l’innalzamento degli standard operativi.

Altre operazioni continueranno ad essere pianificate e condotte nelle prossime settimane, con lo scopo di garantire il controllo da parte delle istituzioni locali nelle aree meridionali della regione ovest e, al contempo, una elevata cornice di sicurezza per la popolazione civile.

Sempre nei giorni scorsi, a Herat 10 combattenti talebani hanno aderito al programma di riconciliazione con le istituzioni governative afghane e, alla presenza delle principale autorità civili, durante una solenne cerimonia, hanno consegnato il proprio armamento alle forze di sicurezza.

E’ stato determinante il ruolo della Polizia e dell’Esercito afgano, addestrati ed assistiti dal contingente italiano del TAAC West, attualmente a guida Brigata “Sassari” e gli stessi ex insorti, durante la solenne cerimonia, hanno attribuito alle forze di sicurezza locali il motivo principale della propria scelta di riconciliazione, ovvero al timore di essere catturati durante le pressanti operazioni.

Sono infatti molteplici le operazioni condotte dalle Forze di Sicurezza locali che stanno portando a risultati di assoluto rilievo.

Il programma di riconciliazione promosso dalle istituzioni afghane, prevede alcuni incentivi con l’obiettivo di incrementare ulteriormente il numero dei sostenitori del governo afghano che, nella provincia di Herat è salito al 78% circa della popolazione ed è fra i più alti dell’intero paese.

Tra gli obiettivi individuati e condivisi dal comandante del TAAC W, Gianluca Carai con le autorità civili e militari di Herat incontrate recentemente, quello del raggiungimento dell’80% della popolazione a sostegno del governo afghano, in linea con quanto previsto da un recente accordo siglato dai vertici della missione Resolute Support con il Presidente Ashraf Ghani.

Fonte: comunicato Comando TAAC-W