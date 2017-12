Nuova versione del Mil Mi-26 per le Forze Armate russe

Russian Helicopters ha comunicato che procederà allo sviluppo di un prototipo di una nuova versione militare dell’elicottero da trasporto strategico Mil Mi-26 progettata specificatamente per il Ministero della Difesa russo.

Si chiamerà Mi-26T2V e la società russa, stante alla suddetta comunicazione, sarebbe già al lavoro per la produzione del prototipo che verrà impiegato per le prove di volo.

Sulla base delle esigenze del Ministero della Difesa – recita il comunicato – il nuovo elicottero Mi-26T2V sarà in grado di volare in qualsiasi regione geografica e in tutte le condizioni climatiche possibili mantenendo invariato il numero di membri dell’equipaggio a cinque.

Il nuovo Mi-26T2V incorporerà le recenti soluzioni tecniche disponibili considerandone l’uso in condizioni operative di combattimento ma, specifica Andrei Boginsky AD di Russian Helicopters, non si tratterà di un derivato della versione civile Mi-26T per l’esportazione quanto piuttosto un vero e proprio aggiornamento radicale derivato dalla versione militare in uso presso le Forze Armate russe.

Il Mi-26T2V – conclude poi il comunicato ufficiale – avrà una capacità di sollevamento di 20 tonnellate e sarà dotato di una moderna suite avionica di volo e navigazione NPK-90-2 nonché di un sistema specifico per la protezione dai missili terra-aria e aria-aria.

Foto Vladislav Permilov