Una nuova crociera promozionale per le Fremm italiane?

Dopo la crociera promozionale della fregata Carabiniere in Australia, dove Roma propone le Fremm per il programma delle 9 nuove fregate della Royal Australian Navy, potrebbe salpare da La Spezia un’altra fregata della stessa classe per una crociera Sud America, con particolare attenzione al Brasile che sembra interessato a sviluppare una componente navale basata sulle navi italiane. Lo ha rivelato nei giorni scorsi il quotidiano Il Secolo XIX riferendo di una nuova crociera promozionale che fingerebbe da vetrina tecnologica per le aziende e la Marina sostenuta da Fincantieri e Leonardo.

Dopo il fallito tentativo di proporle al Canada, le Fremm potrebbero trovare un mercato nelle Americhe, dall’Us Navy che cerca 20 nuove fregate alle Marine più importanti del Sud America, Brasile in testa.

Secondo le fonti sentite dal quotidiano ligure non è ancora stato deciso quale nave partirà dalla Spezia per questa missione ma dipenderà da quale priorità commerciale verrà accordata alla crociera: potrebbe trattarsi del Federico Martinengo, Fremm multiruolo come quelle di potenziale interesse per l’US Navy attualmente ai cantieri del Muggiano per l’allestimento finale, oppure una delle quattro Fremm antisom come quelle a cui è interessato il Brasile.