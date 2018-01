A.ST.I.M. al salone Intersec di Dubai

A.ST.I.M., società ravennate che da dieci anni progetta e sviluppa soluzioni ad alto contenuto tecnologico nell’ambito della sicurezza, ha presentato le sue soluzioni ad Intersec, salone internazionale della Sicurezza che si chiude oggi a Dubai.

L’azienda guidata da Maurizio Minghelli (nella foto sotto) ha presentato (Stand S3-D42, Hall Sheikh Saeed 3) le ultime soluzioni sviluppate in tutti gli ambiti (da quello terrestre a quello marittimo, fino alla protezione di confini, infrastrutture e siti strategici), nei quali la dimensione della cybersecurity sta diventando sempre di più strategica.

A tal proposito, il reparto interno R&D di A.ST.I.M. ha sviluppato un sistema di crittografia proprietario real-time per dati e immagini, per applicazioni in ambito militare e di sicurezza, per la protezione di siti di particolare interesse strategico e la conduzione delle tipiche operazioni nelle quali vengono utilizzate queste avanzate soluzioni Hi-Tech.

A Dubai, A.ST.I.M. ha portato sistemi forniti a Governi, Enti e Forze Armate e rispondenti ai più elevati requisiti operativi, come SeaGuardian TMS (nelle versioni con il modulo di missione SAR e NSOF) e THERMONAV® DEVS, ma anche Silent Shadow e HiProDOME.

SeaGuardian TMS (Tactical Mission System), equipaggiato con il Modulo di Missione SAR, è un completo sistema di comando e controllo (sviluppato per la Guardia Costiera Italiana) dedicato alle unità navali non combattenti che devono compiere missioni di tipo dual-use come le operazioni di ricerca e soccorso, di pattugliamento marittimo e di sorveglianza delle frontiere.

Il sistema può essere equipaggiato con vari moduli di missione: fra questi, anche il modulo NSOF che rappresenta invece la soluzione dedicata alle unità navali combattenti che devono compiere missioni di sorveglianza, assalto anfibio e operazioni non convenzionali, tipiche delle forze speciali.

Tutti i moduli di missione includono, oltre a funzionalità specifiche, quelle più generali di sorveglianza di superficie e subacquea, funzioni di controllo per UxV e per la condivisione dati con elicotteri, aerei e con moderne unità navali multi-ruolo.

THERMONAV® DEVS con modulo ARFF (Airport Rescue and Fire Fighting) è un sistema conforme ai requisiti FAA ed ICAO: scalabile, modulare e in grado di rispondere efficacemente alle più svariate esigenze operative in caso di interventi di emergenza, in particolar modo in ambito aeroportuale, è stato sviluppato per essere installato a bordo di veicoli dei vigili del fuoco, di polizia, di pronto intervento sanitario e in generale di qualsiasi corpo chiamato ad intervenire.

Il sistema unisce alle funzionalità di navigatore cartografico e alle tecnologie radio per collegare fra loro tutti i veicoli (stradali e navali) coinvolti nel piano di emergenza aeroportuale ad una o più sale controllo remote, una termocamera per consentire alle squadre di soccorso una migliore comprensione della situazione e la possibilità di giungere in modo sicuro e veloce al luogo di un incidente, in condizioni di scarsa visibilità o buio assoluto.

Il sistema può essere installato anche a bordo di spazzaneve, del “Follow Me” e altri veicoli che si devono muovere in air-side, in totale sicurezza e rapidamente anche in condizioni critiche e di visibilità limitata. Quando le emergenze avvengono invece all’interno di terminal aeroportuali, aree uffici o smistamento bagagli, oppure delle stazioni treni o metro, la soluzione per la gestione emergenze in aree interne utilizza il modulo THERMONAV® RTLS (Real Time Location System).

Silent Shadow è un sistema integrato per la protezione di soggetti VIP, in ambienti interni o esterni, e per operazioni di scorta: può essere utilizzato anche durante operazioni di ricognizione di ambiente da parte di squadre specializzate o di reazione rapida (QRT) e, grazie alle funzionalità di data fusion e di estensione delle capacità di scoperta attraverso i sensori di sorveglianza installati a bordo dei veicoli interconnessi, è in grado di rappresentare uno scenario chiaro su cartografia, e condividerlo in real-time con le sale controllo remote e gli altri veicoli. Il sistema è in grado di gestire il calcolo automatico dei percorsi verso i vari punti di destinazione pianificati, calcolare percorsi alternativi, ricevere info traffico in tempo reale, inviare richieste di supporto, segnalazioni di imboscate, problematiche legate al traffico e condividere molte altre informazioni, attraverso un canale di comunicazione sicuro, mentre la componente RTLS consente di mantenere il monitoraggio della situazione anche all’interno di locali chiusi e il tracciamento delle squadre di protezione e del VIP in tempo reale.

HiProDOME (High technology Proactive Detection and Observation with Mobility and Early warning) rappresenta la sublimazione del know-how tecnologico ed operativo di A.ST.I.M. ed è la soluzione ideale per la protezione e la sorveglianza delle frontiere e delle infrastrutture strategiche civili o militari (costiere e terrestri). Grazie alla capacità di rilevare bersagli di piccole dimensioni come persone, droni e piccoli veicoli anche a diversi chilometri di distanza, il sistema fornisce una protezione di superficie ed eventualmente subacquea a più livelli (perimetri concentrici) e supporta i sistemi e le procedure esistenti, per mezzo di soluzioni chiavi in mano modulari, scalabili e completamente integrate. Il sistema può essere in configurazione mobile o per installazioni fisse e comprende: sicurezza informatica, sensori per la comprensione e l’aumento della consapevolezza della situazione, console di comando e controllo, sistemi di comunicazioni e un appropriato livello di sistemi di protezione passiva e di difesa di tipo non letali. Consentendo poi l’integrazione di tutti i prodotti di A.ST.I.M. sia per il mercato militare che civile, HiProDOME si candida quale sistema completamente integrato per la protezione e la difesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, autostrade, città, prigioni, industrie o centrali elettriche, e in generale di infrastrutture strategiche che, se attaccate, possono alterare in maniera significativa la stabilità dei governi e delle relazioni commerciali.

Per A.ST.I.M., presente per la prima volta ad Intersec, l’appuntamento fieristico ha rappresentato l’occasione per approcciare nuovi contatti e stringere alleanze commerciali in uno scenario, come quello di Dubai e del Medio Oriente, che l’azienda conosce ormai bene, grazie alla partecipazione ad eventi di settore come Airport Show ed a gare internazionali come quella, recente, per la fornitura di un sistema di gestione delle emergenze aeroportuali per uno scalo internazionale civile del Sultanato dell’Oman.

Fonte: comunicato ASTIM