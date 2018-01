Anche i MiG 29 nella gara per il nuovo caccia argentino

Analisi Difesa ne aveva parlato lo scorso marzo ed è stato Anatoly Punchuk, Vice Direttore del Servizio Federale per la Cooperazione Tecnico-Militare (FSMTC) a confermarlo recentemente all’agenzia TASS: Mosca avrebbe offerto il caccia da combattimento MiG-29 all’Argentina a seguito della RFP (Request for proposal, in italiano richiesta d’informazioni) inviata da Buenos Aires a suo tempo.

“Parlando della possibile acquisizione da parte dell’Argentina di caccia MiG-29 desidero sottolineare – ha dichiarato Punchuk – che l’hardware viene selezionato in conformità ai parametri richiesti e su una base di gara, è ovvio poi che la decisione finale rientri esclusivamente nelle competenze della leadership della Repubblica Argentina; ad ogni modo noi abbiamo inviato tutto il materiale necessario per partecipare alla gara con la speranza di aggiudicarci questa gara d’appalto.”

Ad oggi resta tuttavia ignoto il numero di esemplari ordinabili dall’Argentina così come rimane sconosciuto quali esemplari del Fulcrum siano stati offerti dal bureau MiG al paese sudamericano, se il MiG-29SMT o addirittura il nuovissimo MiG-35 o ancora esemplari ricondizionati come avvenuto lo scorso anno con la Serbia. Quest’ultima ipotesi sarebbe peraltro giustificata del pessimo stato di bilancio della Fuerza Aerea Argentina.

Foto RAC MiG