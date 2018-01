Carri cinesi Norinco VT-4 per il Pakistan?

Secondo immagini fotografiche pubblicate da Jane’s Defence Weekly, l’esercito pakistano starebbe testando il carro armato cinese VT4 (MBT-3000) prodotto dalla China North Industries Corporation (Norinco).

Il VT4 (video) è un tank di terza generazione offerto per il mercato dell’export e costituisce un miglioramento del carro MBT-2000 sviluppato congiuntamente da Cina e Pakistan e in servizio nell’esercito di Islamabad (ma esportato anche in Bangladesh, Birmania, Marocco e Sri Lanka) in 350/500 esemplari col nome di Al-Khalid.

Il Pakistan potrebbe quindi valutare l’acquisto dei nuovi VT-4 per rafforzare una componente corazzata oggi basata sugli al-Khalid ma anche su 320 carri i ucraini T-80UD e 500 al-Zarrar, versione ammodernata dei carri cinesi T-59 più 250 vecchi pur se ammodernati Type 85IIAP e 150 Type 69IIMP e infine oltre 500 decrepiti Type 59, copia cinese del sovietico T-54.

Una flotta di oltre 2mila tank concepita per confrontarsi con quella indiana composta da un migliaio di T-90M (in aumento a 1.600), oltre 2mila T-72 ammodernati e 250 tank indigeni Arjun.

Foto Jane’s Defence Weekly