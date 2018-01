Consegna imminente per i C-27J dello Zambia

Sembra non ci siano dubbi che il “cliente africano” che aveva ordinato due esemplari del cargo tattico C-27J, annunciato da Leonardo nel settembre 2015, sia lo Zambia. Citato dal quotidiano Lusaka Times, il vice comandante delle forze aeree dello Zambia, generale David Muma, ha annunciato che i due C-27J verranno consegnati nei primi mesi del 2018.

Muma ha ricordato anche l’acquisizione di minidroni e aerei da addestramento, settore quest’ultimo in cui operano anche 9 Aermacchi SF-260TW (gli ultimi consegnati nel 2016) mentre almeno una decina dei 25 Aermacchi MB-326 acquisiti negli anni ‘70 erano segnalati ancora operativi nel 2016.

Lo Zambia è il terzo cliente africano del C-27J dopo Marocco e Ciad ma l’imminente missione italiana in Niger potrebbe costituire un ottimo “trampolino” per schierare nel Sahel un paio di velivoli di questo tipo in forza alla 46a Aerobrigata di Pisa e promuovere la penetrazione dei velivolo nei mercati africani.

In grado di trasportare oltre 11 tonnellate di materiale, fino a 60 militari o 46 paracadutisti, oppure 36 barelle e 6 paramedici in configurazione sanitaria, il C-27J ben si presta alle esigenze di molti Stati africani in tema di trasporto, soccorso ed evacuazione nell’ambito di interventi militari e di soccorso alle popolazioni.

(con fonte Defenceweb)

Foto Leonardo