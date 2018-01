Londra schiera gli elicotteri Wildcat in Oman

Jane’s Defence Weekly ha rivelato che la Royal Navy ha dislocato in Oman due elicotteri AW-159 Wildcat HMA.2 dive hanno rimpiazzato altrettanti AW-101 Merlin HMA.2 nell’ambito dell’accordo di cooperazione militare tra Londra e Mascate che consente ai britannici di mantenere elicotteri nel nord del sultanato per controllare i traffici marittimi nello Stretto di Hormuz, di fronte alle coste dell’Iran, e offrire supporto alle forze navali omanite nel pattugliamento delle acque territoriali.

Fonti della Royal Navy hanno fatto sapere che i Merlin verranno concentrati in patria, nella Royal Naval Air Station Culdrose in Cornovaglia, per operare a bordo della portaerei Queen Elizabeth di cui si sta costituendo il gruppo di volo imbarcato.

Foto Royal Navy