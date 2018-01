Sei caccia Sukhoi Su-30 per il Myanmar

La famiglia dei “Flanker” russi continua a riscuotere successi commerciali: secondo un rapporto del Ministero della Difesa di Mosca citato dall’agenzia RIA Novosti il Myanmar (Birmania) avrebbe acquistato 6 caccia da superiorità aerea Sukhoi Su-30.

Il comunicato non riporta tuttavia la versione specifica oggetto d’acquisto da parte del Myanmar, né il valore del contratto (anche se il costo stimato potrebbe aggirarsi sui 400 milioni di dollari), né tantomeno i termini di pagamento del suddetto accordo.

Secondo il vice ministro della Difes, il tenente generale Alexander Fomin, l’acquisto dei Su-30 “e di altro equipaggiamento militare” (non meglio specificato) è il frutto di una recente visita del ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, nel paese del sudest asiatico che avrebbe rilanciato la cooperazione tecnico-militare già esistente tra i due paesi.

Cooperazione appunto come approfondito in passato da Analisi Difesa che ha portato alla vendita di 12 addestratori avanzati Yakovlev Yak-130 e alla modernizzazione degli elicotteri Mil Mi-17 e Mil Mi-24 in dotazione alle Forze Armate birmane.

La Myanmar Air Force gestisce ad oggi una combinazione di caccia da combattimento di produzione cinese (Q-5, J-7, J-6 e JF-17) oltre a 31 esemplari di caccia MiG-29B/SE/UB consegnati tra il 2001 e il 2012. Con questo nuovo ordine il Myanmar si aggiunge dunque al club asiatico (assieme a Cina, India, Vietnam, Malesia e Indonesia) che annovera il Sukhoi Su-30 tra la propria flotta.

Foto Military Edge