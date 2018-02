Disarmo

A cento anni dalla frattura epocale della Grande Guerra (1914-1918), primo eccidio industriale di massa, l’umanità assiste a una crescita costante delle spese in armamenti. L’instabilità mondiale, determinata da fenomeni come la scarsità delle risorse e le migrazioni, sposta le frontiere oltre i confini tradizionali degli Stati alimentando la “terza guerra mondiale a pezzi” evocata da papa Francesco. Chi ricerca ancora la pace secondo giustizia non può ignorare il decisivo ruolo esercitato, in questo contesto, dalle industrie delle armi.

Un dibattito sui temi della guerra, della politica estera, del disarmo e dell’industria della Difesa che coinvolge, in un libro agile e di rapida lettura, studiosi, esperti e opinionisti di diversa estrazione professionale e culturale che si confrontano senza peli sulla lingua.

Ascolta la presentazione del libro Disarmo con le interviste a Maurizio Simoncelli e Gianandrea Gaiani a RAI Radio 3 Mondo

Maurizio Simoncelli, Carlo Cefaloni, Vincenzo Camporini, Gianandrea Gaiani

Editore: Città Nuova

Collana: Dossier

Anno edizione: 2018

Pagine: 112 p., Brossura

Euro 12