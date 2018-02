Leonardo testa un nuovo modello di supporto logistico per l’addestramento dell’Usaf

Singapore– Dopo una fase iniziale di test effettuata nel 2017 con Draken International, società statunitense con sede in Florida specializzata in servizi di training, Leonardo ha dimostrato la piena validità di un nuovo modello di supporto logistico che garantisce ai clienti una completa disponibilità degli equipaggiamenti.

Il nuovo modello di Leonardo mette a fattor comune l’esperienza nei servizi di supporto e di logistica e le competenze tecnologiche, per assicurare la disponibilità delle dotazioni ogni volta che ce ne sia bisogno.

Si tratta di una soluzione efficace per società come Draken International che vengono pagate in base alle ore di attività realmente effettuate. D’altra parte, i contratti di supporto tradizionali prevedono un determinato livello di disponibilità degli apparati, che comporta spesso interruzioni nell’utilizzo degli stessi per le necessarie riparazioni, garantendo la possibilità di impiego degli asset grazie alle parti di ricambio e alla gestione della filiera logistica.

Leonardo ha collaborato nei mesi scorsi con Draken International nella consegna di sistemi di training e simulazione per la Nellis Air Force Base in Nevada, una delle più grandi e importanti basi di addestramento al mondo per piloti di caccia.

Una parte fondamentale del training per l’Aeronautica USA prevede il combattimento simulato contro veri caccia, in questo caso velivoli L- 159E ALCA forniti da Draken International ed equipaggiati con i radar Grifo di Leonardo. In passato, Leonardo ha installato i radar Grifo a scansione meccanica sui jet da combattimento L- 159E ALCA dell’Aeronautica militare ceca. Di questi velivoli, 21 sono stati successivamente acquisiti da Draken e messi a disposizione per le attività di addestramento.