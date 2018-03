Accordo tra Leonardo e Nozomi Networks per la protezione cibernetica

Le infrastrutture critiche e industriali e i relativi sistemi di controllo (ICS – Industrial Control Systems) sono esposti in maniera crescente ad attacchi cyber e necessitano di maggiori livelli di protezione per sviluppare appropriate capacità di reazione.

È questo l’obiettivo dell’accordo finalizzato da Leonardo e Nozomi Networks, leader nelle tecnologie di cybersecurity a protezione dei sistemi di controllo industriale (ICS). Scopo dell’accordo è incorporare le soluzioni Nozomi nel Programma di Protezione Globale di Leonardo per la sicurezza informatica delle Infrastrutture Critiche, assicurando la rilevazione automatica del comportamento delle comunicazioni, nessun impatto per l’operatività dei sistemi industriali attraverso il monitoraggio passivo, il controllo analitico e l’identificazione continua delle minacce cibernetiche. L’offerta sarà disponibile per i clienti del Programma di Protezione Globale di Leonardo in tutto il mondo.

“La minaccia cibernetica alle infrastrutture critiche, ai sistemi industriali e alle reti operative è sempre più pressante ed è in rapida crescita la domanda di una protezione più efficace”, ha ichiarato Andrea Biraghi, Managing Director della Divisione Sistemi per la Sicurezza e le Informazioni di Leonardo. “Abbiamo avviato la collaborazione con Nozomi Networks, riconoscendo all’azienda la capacità di fornire un supporto decisivo nel rilevare, in modo tempestivo e proattivo, le anomalie, prevenendo le minacce, così come richiesto dai nostri clienti.”

La profonda conoscenza della complessità delle reti ICS, l’innovazione continua e l’esperienza maturata nell’intelligenza artificiale, hanno reso il sistema SCADAguardian di Nozomi Networks il prodotto più completo nella sua categoria. Alla terza generazione di sviluppo tecnologico, Nozomi Networks è leader nel mercato della sicurezza ICS con una piattaforma end-to-end comprovata per affidabilità operativa e controllo.

Le funzionalità comprendono il monitoraggio in tempo reale, la visualizzazione in tempo reale del comportamento delle reti industriali, la rilevazione di anomalie e minacce agli ICS ibridi, l’inventario degli asset e la valutazione delle vulnerabilità, il tutto fornito tramite un’unica soluzione.

Leonardo è da anni impegnata nello sviluppo di soluzioni per contrastare le minacce alla sicurezza, sia nel settore militare sia nelle infrastrutture critiche nazionali, e fornendo un approccio completo e sistemico a copertura dell’intero ciclo di vita dei programmi di cybersecurity: consulenza, valutazione e progettazione per la sicurezza di reti e dati, adozione di tecnologie specifiche per la protezione dei sistemi SCADA/ICS, progettazione e conduzione di sistemi di Cyber Threat Intelligence, concepiti per supportare l’indagine su possibili nuove minacce informatiche e vulnerabilità.

Leonardo persegue un modello di open innovation, in linea con quanto definito dal Piano Industriale recentemente presentato dall’azienda, collaborando con le migliori università e istituzioni nazionali dei paesi in cui opera e attivando sinergie e partnership qualificate con start up innovative per integrare le migliori tecnologie.

“Siamo entusiasti di collaborare con Leonardo per contribuire a rafforzare la sicurezza informatica delle infrastrutture critiche in Europa e nel mondo”, ha affermato il cofondatore e Chief Product Office di Nozomi Networks, Andrea Carcano. “L’azienda ha una conoscenza profonda dellapeculiarità di queste reti e auspichiamo che grazie all’accordo le infrastrutture di tutto il mondo siano più sicure”.

“Fin dal nostro investimento iniziale in Nozomi Networks nel 2013, siamo rimasti impressionati dalle loro capacità innovative e dall’abilità nell’affrontare le sfide nel settore cyber”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Planven Investments, Giovanni Canetta Roeder. “La comprovata reputazione di Leonardo e la sua connotazione internazionale rappresentano un’opportunità, per Nozomi Networks, per accelerare la propria crescita in Europa e nel mondo.”

Leonardo è tra le prime dieci società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la principale azienda industriale italiana. Operativa da gennaio 2016 come one company organizzata in sette divisioni di business (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; Sistemi Avionici e Spaziali; Elettronica per la Difesa Terrestre e Navale; Sistemi di Difesa; Sistemi per la Sicurezza e le Informazioni), Leonardo compete sui più importanti mercati internazionali facendo leva sulle proprie aree di leadership tecnologica e di prodotto. Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2016 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 12 miliardi di euro e vanta una rilevante presenza industriale in Italia, Regno Unito, USA e Polonia.

Nozomi Networks è leader nella cybersecurity del sistema di controllo industriale (ICS) con la piattaforma più completa per fornire sicurezza informatica e visibilità operativa in tempo reale. Dal 2013 l’azienda ha innovato i sistemi di machine learning e di intelligenza artificiale per garantire operazioni alle infrastrutture critiche. I sistemi sono distribuiti in cinque continenti, in centinaia delle più grandi installazioni industriali del mondo, i clienti beneficiano di sicurezza informatica avanzata, maggiore affidabilità operativa e facile integrazione IT/OT. Tra le crescenti minacce rivolte a ICS, Nozomi Networks offre una soluzione con monitoraggio in tempo reale, rilevamento di minacce ibride, visualizzazione di reti industriali, inventario delle risorse e valutazione delle vulnerabilità. Nozomi Networks ha sede a San Francisco, in California.

Fonte: comunicato Leonardo

Foto Building Blog