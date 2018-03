Altri missili da crociera Taurus per Seul

Nonostante il nuovo clima improntato alla distensione con i vicini del Nord, il governo della Corea del Sud ha ordinato altri 90 missili da crociera aerolanciati KEPD 350K Taurus che si aggiungeranno ai 200 già ordinati a Taurus Systems, joint venture tra MBDA Germania (67%) e Saab Dynamics (33%) che produce il sistema d’arma.

La notizia è stata resa nota a Seul dal portavoce del Defense Acquisition Program Administration i(DAPA) della Corea del Sud.

Il missile Taurus, già in dotazione ai Tornado e ai Typhoon della Luftwaffe e agli EF-18 spagnoli, viene impiegato dalle forze aeree di Seul dall’ottobre 2016 (il primo ordine risale al novembre 2013) sui cacciabombardieri F-15K .

Come aveva anticipato due anni or sono Analisi Difesa, la Corea del Sud aveva in previsione nuovi ordinativi ora concretizzatisi.

“Cugino” del missile da crociera MBDA Storm Shadow, il Taurus in dotazione alla Corea del Sud è dotato di una testata a penetrazione per distruggere bunker sotterranei ed ha un raggio d’azione stimato in 350 chilometri, esteso a circa 500 chilometri nella versione acquisita con l’ultimo ordine secondo quanto riportato dal Jane’s Defence Weekly.

Foto Mike Yeoo