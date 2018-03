Istruttori italiani addestrano la polizia marittima somala

Il 27 marzo a Mogadiscio, per la prima volta la missione militare di addestramento dell’Unione Europea in Somalia (European Training Mission Somalia, EUTM-S) ha svolto attività addestrativa insieme al personale della missione europea EU Capacity Building Mission Somalia (EUCAP), che è deputata a fornire un’opera di consulenza e di addestramento per il controllo marittimo.

In particolare, EUTM ha condotto con EUCAP un’esercitazione a fuoco volta a migliorare la capacità operativa della polizia marittima somala e l’attività ha visto il coinvolgimento anche del personale della missione dell’Unione africana in Somalia (African Union Mission to Somalia – AMISOM).

L’esercitazione pratica è stata preceduta dalle lezioni teoriche a cura degli istruttori italiani della EUTM, che hanno permesso ai tirocinanti di apprendere le corrette procedure connesse al tiro con armi da fuoco.

Supporto addestrativo alla Polizia Marittima Somala è stato offerto l’anno scorso anche dall’equipaggio della fregata italiana Fasan impegnata nelle acque somale nell’Operazione antipirateria Ue Atalanta con attività di “Leader Engagement” e Boarding. Operations” (qui i dettagli).

(con fonte comunicati Stato Maggiore Difesa e Marina Militare)

Foto EUTM- Somalia