Italia protagonista al DIMDEX: Fincantieri mostra le corvette per il Qatar

Italia protagonista al salone qatarino DIMDEX 2018, Defence International Maritime Exhibition and Conference, che si chiude oggi a Doha, circa il quale Analisi Difesa pubblicherà presto un ampio reportage. L’appuntamento biennale è stato inaugurato il 12 marzo alla presenza dell’Emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani e ha visto la presenza di 180 aziende di 60 Stati.

La partecipazione dell’industria italiana ha visto presenti tutti i “big”: Aiad, Leonardo, Fincantieri, Mbda, Intermarine, Elettronica, Beretta Fabbrica d’Armi e Gem Elettronica e Benelli Armi.

In particolare Fincantieri è stato scelto come “diamond sponsor” del Salone anche in virtù del contratto siglato con l’azienda italiana per la realizzazione di ben sette navi per la Reale Marina del Qatar incluse la quattro corvette da difesa aerea svelate al salone (foto d’apertura e sotto) che saranno affiancate da una nave per operazioni anfibie (LPD) e due pattugliatori.

Si tratta di corvette da 107 metri e 3.250 tonnellate in grado di navigare a 29 nodi velocità massima con un’autonomia di 3.500 miglia (a 15 nodi) con 98 uomini d’equipaggio più altri 14 posti disponibili.

Le corvette imbarcheranno un elicottero NH-90 (il cui acquisto da parte della Marina del Qatar è considerato imminente), un cannone Leonardo 76/62 Super Rapido, missili antiaerei a lungo raggio MBDA ASTER 30, antiaerei a breve raggio Raytheon RAM e antinave MBDA Exocet MM40 Block III, 2 cannoni a tiro rapido Leonardo Marlin da 40 millimetri a controllo remoto.

Oltre alle navi Fincantieri è in evidenza al salone qatarino anche grazie alla mostra fotografca organizzata presso il Katara Centre intitolata “Italian Excellency at Sea. Italian Navy and Fincantieri Shipbuilding – people, technology and design”, promossa dalla Marina Italiana e da Fincantieri, con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia.

Il Ministro della Difesa Roberta Pinotti, accompagnata dal Segretario Generale della Difesa, generale Carlo Magrassi sono stati preceduti in Qatar dal Capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio Valter Girardelli che ha incontrato il suo omologo qatarino, ammiraglio Mohammed Nasser al Mohannadi.

Come sottolineato dall’ambasciatore italiano a Doha, Pasquale Salzano, “si tratta della seconda visita in pochi mesi del Ministro Pinotti a Doha dopo la missione di ottobre scorso, a riprova del rafforzamento della cooperazione istituzionale e industriale tra Italia e Qatar anche nello strategico settore della difesa”.

Durante Dimdex 2018 le Marine italiana e qatarina effettuano esercitazioni congiunte e ulteriori attività saranno ospitate a bordo della fregata italiana (FREMM) Carlo Margottini (nella foto sotto) giunta per l’occasione a Doha nell’ambito del tour promozionale che eseguendo nell’Oceano Indiano.

In un discorso tenuto a bordo dell’unità italiana il ministro Pinotti ha dichiarato che “con il Qatar l’Italia sta costruendo un rapporto sempre più importante sui temi della difesa e sicurezza”.

Una cooperazione che non riguarda solo i mezzi navali: al DIMDEX Beretta Holding ha infatti siglato un accordo con Barzan Holdings per l’avvio di un progetto per dotare le forze governative qatarine di armi da difesa leggere con tecnologie d”avanguardia.

Il progetto prevede che Beretta Holding detenga una quota minoritaria in una joint venture, che si chiamerà Binding, che beneficerà del trasferimento di tecnologia del gruppo Beretta. Il progetto prevede la costruzione di un nuovo sito produttivo a Doha per la produzione di armi portatili leggere dove si potranno in futuro sviluppare nuovi sistemi d”arma.

Ben undici le navi militari, inclusa la FREMM Margottini, ormeggiate in occasione del DIMDEX al porto di Hamad, esteso su una superficie totale di 28,5 chilometri quadrati e gestito dalla Qatar Ports Management Company (Mwani Qatar).

Lo scalo marittimo vanta un bacino di 4 chilometri, largo 700 metri e profondo 17 metri, che consente di ospitare alcune delle più grandi navi militari al mondo. I paesi che hanno inviato i propri mezzi navali al Dimdex 2018 sono: Stati Uniti, Italia, Regno Unito, India, Bangladesh, Pakistan e Oman. Gli Stati Uniti partecipano con tre navi militari: il cacciatorpediniere USS Sampson (classe Burke) e due motovedette Mk VI.

Il Regno Unito ha inviato la nave per operazioni anfibie RFA Cardigan Bay (classe Bay) e il cacciamine HMS Ledbury (classe Hunt), il Pakistan il pattugliatore Basol (classe Hingol) e la corvetta Himmat (classe Azmat).

Il Bangladesh partecipa invece con la fregata missilistica di costruzione sudcoreana Bangabandhu mentre l’India ha inviato in Qatar il cacciatorpediniere stealth INS Kolkata della classe omonima.

Anche a causa della crisi irrisolta che oppone il Qatar all’Arabia Saudita e alle altre monarchie del Golfo, l’unico paese della regione ad aver inviato navi al DIMDEX è stato l’Oman, con il pattugliatore Khassab (classe al-Ofuq).

(con fonti agenzie Ansa, Nova e Adnkronos)

Foto: Fincantieri, Difesa.it, Marina Militare e Navy Recognition