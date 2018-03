L’Aeronautica Militare conclude l’esercitazione “Tende Scaglia 2018”

Si è conclusa a fine febbraio presso l’Aeroporto Militare del 9° Stormo di Grazzanise (CE) la seconda fase della “Tende Scaglia 2018”, denominata “Cavallino Rampante”, esercitazione nazionale dell’Aeronautica Militare, organizzata dalla 1ª Brigata Aerea Operazioni Speciali con l’obiettivo di consolidare le capacità d’integrazione acquisite dagli assetti del comparto Operazioni Speciali dell’Aeronautica Militare, relative alla 1ª Brigata Aerea Operazioni Speciali.

L’esercitazione – che si è conclusa all’Aeroporto Militare del 9° Stormo di Grazzanise (CE) dopo circa due settimane di attività – è stata anche l’occasione per elevare il livello di addestramento del personale nell’ambito della Logistica Operativa migliorandone i risultati in termini di tempestività, efficienza ed efficacia d’intervento in tutte le operazioni in cui la Forza Armata può essere chiamata a intervenire, sia in territorio nazionale che nelle operazioni militari all’estero.

La Tende Scaglia 2018 ha inoltre consentito di testare ancora una volta le fondamentali componenti Combat Support e Combat Service Support (logistica di proiezione operativa).

La base aerea casertana, oltre a fornire assetti HH212 del dipendente 21° Gruppo e Fucilieri dell’Aria, ha assicurato il supporto logistico e tecnico operativo all’esercitazione che si è svolta dal 12 al 28 febbraio.

L’attività addestrativa, si è suddivisa in varie fasi che hanno visto anche esecuzione degli scenari con l’impiego degli assetti e del personale in missioni di volo e a terra, sia di giorno che di notte.

Per l’attività l’Aeronautica Militare ha messo a disposizione assetti operativi, sia aerei (due HH212 ICO, un HH-101) che hanno svolto 13 sortite, sia terrestri (Incursori, operatori STOS, Fucilieri dell’Aria ed operatori cinofili) della 1ª BAOS di Cervia, del 3°, 9°, 15°, 16° e 17° Stormo e del Centro Cinofili dell’Aeronautica Militare.

Fonte: Aeronautica Militare