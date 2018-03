RAC MiG contesta le modifiche ai MiG-29 ucraini

La società russa JSC Russian Aircraft Corporation MiG ha fortemente contestato la modernizzazione in loco dei caccia MiG-29 dell’Aeronautica Ucraina (Povitryani Syly Ukrayiny – PSU).

Secondo i primi resoconti dei media nazionali dell’operazione di trasformazione dei caccia MiG-29 di realizzazione sovietica in aerei d’attacco è stata incaricata la società aeronautica Lviv State Aircraft Repair Plant (di Leopoli, o L’vov) e tale operazione dovrebbe iniziare a breve nei prossimi mesi.

Secco il commento del portavoce della società russa MiG: – “Prolungare la durata della vita operativa della flotta MiG-29 di ulteriori 20-40 anni usando le capacità produttive esistenti renderebbe i MiG-29 insicuri per i futuri impieghi, in primis perché non si tiene conto delle informazioni accumulate dalla nostra società durante tutti questi anni d’impiego del velivolo in tutto il mondo, e poi perché gli stessi documenti di progetto obsoleti, probabilmente ottenuti con mezzi illegali, non consentono certamente una base valida per un upgrade così sostanziale.

In poche parole – ha concluso il costruttore russo – mentre i principali costruttori di aerei lavorano seriamente per rendere un velivolo il più multifunzionale possibile, l’industria della difesa ucraina ha scelto un modo alternativo per trasformare un buon jet da combattimento in un mediocre aereo da attacco.”