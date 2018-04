Aero L-39NG per le forze aeree del Senegal

La società aeronautica ceca Aero Vodochody ha reso noto il 4 aprile di aver venduto alle forze aeree del Senegal 4 addestratori con capacità di attacco leggero L-39NG.

Il contratto include addestramento dei piloti e tecnici, parti di ricambio e supporto logistico. Gli L-39NG affiancheranno la piccola componente da combattimento dell’Aeronautica Senegalese composta da 3 Embraer Super Tucano e da 2 elicotteri Mi-35P Hind.

Il velivolo L-39NG, nato da un profondo aggiornamento tecnologico e dei materiali impiegati del noto L-39 Albatros (di cui conserva il 50% delle parti di rispetto) “utilizza nuove tecnologie e imbarca moderni sistemi” ha illustrato Giuseppe Giordo, presidente di Aero Vodochody (ed ex ad di Alenia Aeronautica del Gruppo Finmeccanica) precisando che “al momento vi sono trattative avanzate in corso per altri due contratti relativi a questo velivolo nell’ambito di altri due contratti.

Il programma ha preso il via nel 2014, sono stati prodotti 4 L-39NG di pre-serie e le prime consegne sono previste per il 2020 con una produzione di serie stimata dal 2022 in 16 velivoli annui. L’aereo è propulso da un motore Williams FJ44-4M e può imbarcare fino a 1.200 chili di armi.

Foto: Aero Vodochody