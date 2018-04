Colloqui tra Russia e Qatar per i caccia Sukhoi Su-35

Secondo Vladimir Kozhin, Assistente del Presidente russo per la cooperazione nelle tecnologie della Difesa, la Russia e il Qatar starebbero discutendo sulle potenziali forniture di caccia Sukhoi Su-35 (“Flanker-E” per la NATO). “I colloqui sono in corso” ha dichiarato nel marzo scorso Kozhin all’agenzia di stampa russa TASS.

Lo scorso 25 gennaio l’ambasciatore del Qatar in Russia Fahad bin Mohammed Al-Attiyah, aveva dichiarato che Doha stava operando con Mosca “negoziati in costante evoluzione” per l’acquisto di sistemi di difesa missilistica aerea S-400, già in cinsdegna alla Turchia, “alleato di ferro” di Doha.

Dall’inizio del blocco delle relazioni diplomatiche contro il Qatar operato dal Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC) a partire dallo scorso giugno, Doha avrebbe iniziato ad aumentare le proprie capacità militari per difendersi dalle azioni mirate (definite aggressive) dell’Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti, senza contare infine che la Difesa del Qatar ha firmato nello scorso ottobre un accordo sulla cooperazione tecnico-militare con Mosca.

Nel settore degli aerei da combattimento Doha dispone di 12 Mirage 2000 ma ha recentemente ordinato 36 cacciabombardieri Dassault Rafale, altrettanti Boeing F-15QA e 24 Eurofighter Typhoon.

Foto TASS