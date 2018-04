CY4GATE a CODEMOTION 2018

Giunta ormai alla sua ottava edizione, è alle griglie di partenza CODEMOTION 2018, la più grande conferenza tecnica per sviluppatori software in Italia e una delle maggiori in Europa.

L’evento tech dell’anno si terrà nella Capitale tra il 13 e il 14 Aprile, ospitato nelle prestigiose strutture del Dipartimento di Ingegneria dell’Università Roma Tre. E si rinnova, anche per questa edizione, la solida partnership tra CODEMOTION e CY4GATE che conferma la sua presenza da “sponsor” unitamente ad alcuni tra i principali big del settore quali IBM, Google Cloud e Oracle.

L’evento costituisce per CY4GATE un’imperdibile occasione di networking per l’individuazione di opportunità di collaborazione B2B e B2C e, soprattutto, per lo scouting di cyber talents. La “due giorni tech” sarà densa di workshop e seminari su Artificial Intelligence, Machine Learning, Functional Programming e tra gli oltre 100 speaker invitati, non mancherà Andrea Pompili, Cyber Security Specialist di CY4GATE, Davide Papini Cyber‐Security Researcher e Daniele Provenziani, RF COMM Expert, entrambi di Elettronica S.p.A.

Con lo speech dal titolo “Why I’ve to waste my time on cryptography?” Pompili offrirà linee guida in pillole per meglio conoscere e sopravvivere a futuri attacchi informatici, mentre Papini e Provenziani con “Software

Defined Radios: Hacking the Invisible” daranno evidenza della facilità con cui è possibile sfruttare lo spettro elettromagnetico (sia in maniera attiva che passiva) con le Software Defined Radios.

CY4GATE è una joint venture tra Elettronica S.p.A., leader da oltre 60 anni nel campo della Electronic Warfare, e la modenese Expert System S.p.A., leader nello sviluppo di algoritmi di intelligenza semantica, con il

compito di rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale sempre più pressante e dedicata a sviluppare e realizzare tecnologie cibernetiche che capitalizzano le competenze distintive dei due partner.

CY4GATE ha la missione di progettare, sviluppare e produrre tecnologie, sistemi e servizi in grado di soddisfare i requisiti più recenti di “Cyber Electronic Warfare & Intelligence” espressi da Forze Armate, dalle

Forze di Polizia, dalle Agenzie di Intelligence e dalle Aziende strategiche per il Paese. Il modello di business di CY4GATE, 100% “made in Italy” è incentrato su una filiera realizzativa nazionale, associando all’azienda

competenze ed eccellenze di enti di ricerca e tecnologie di PMI e start up italiane.

CODEMOTION – Roma, 13 e 14 Aprile ‐ Dipartimento di Ingegneria, Università Roma TRE,bvia Vito Volterra, 60

Fonte: comunicato Elettronica Group