Berlino – Il primo modello a grandezza naturale dello European MediumAltitude Long-Endurance Remotely Piloted Aircraft (MALE RPAS – velivolo a pilotaggio remoto per operazioni a quote intermedie e a lungo raggio) è stato presentato oggi in occasione di una cerimonia all’ILA Air Show di Berlino presso l’aeroporto di Schönefeld. La cerimonia (guarda il video), cui hanno partecipato Dirk Hoke, Amministratore Delegato di Airbus Defence and Space, Eric Trappier, Presidente e Amministratore Delegato di Dassault Aviation, e Lucio Valerio Cioffi, Responsabile della Divisione Velivoli di Leonardo, è stata l’occasione per confermare l’impegno dei quattro Stati europei e partner industriali allo sviluppo congiunto di una soluzione indipendente per la difesa e la sicurezza dell’Europa.

Questa nuova fase giunge a distanza di quasi due anni dal lancio dello studio di definizione, nel settembre 2016, da parte dei quattro Paesi partecipanti (Germania, Francia, Italia e Spagna) e segue la Dichiarazione di Intenti sulla collaborazione congiunta ad un sistema aereo senza pilota di classe MALE europeo, firmata dalle stesse nazioni nel maggio 2015.

“Sebbene ci attenda ancora molto lavoro, questo modello a grandezza naturale rappresenta un primo traguardo di quello che l’Europa può raggiungere in un settore ad alta tecnologia se riesce ad unire la propria forza industriale e il proprio know-how”, ha dichiarato Dirk Hoke, Amministratore Delegato di Airbus Defence and Space. “Il MALE RPAS diverrà parte integrante della capacità dell’Europa di garantire la propria indipendenza in futuro. Il programma è pensato per soddisfare urgenti requisiti in termini di capacità da parte delle Forze Armate europee. Questa partnership innovativa attenua anche gli effetti generati dalle restrizioni di bilancio attraverso la combinazione efficace dei fondi per ricerca e sviluppo”.

“La presentazione di oggi riflette la totale dedizione delle nostre aziende all’indipendenza europea nel campo della difesa e sicurezza. Cooperazione e alta tecnologia legittimano la

leadership dell’industria europea e assicurano l’autonomia strategica dell’Europa”, ha affermato Eric Trappier, Presidente e Amministratore Delegato di Dassault Aviation. Programmi innovativi attraverso partnership efficienti sosterranno la competitività europea mettendo a disposizione nuove alternative all’acquisizione rispetto a prodotti non europei. Dassault Aviation ribadisce il proprio pieno supporto a Airbus Defence and Space in qualità di leader del programma MALE RPAS”.

“I sistemi aerei senza pilota e le loro applicazioni rappresentano uno degli elementi

tecnologici fondamentali per la futura evoluzione dell’industria europea della difesa”, ha sottolineato Lucio Valerio Cioffi, Responsabile della Divisione Velivoli di Leonardo. “Il MALE RPAS europeo punta a promuovere lo sviluppo di alte tecnologie e contribuirà a sostenere competenze chiave e posti di lavoro in Europa, fornendo alle Forze Armate prestazioni avanzate e un sistema operativo indipendente”.

Il MALE-RPAS è il primo sistema aereo senza pilota progettato per volare in spazi aerei non segregati. Tra le sue caratteristiche, la modularità di missione per la superiorità in operazioni di intelligence, sorveglianza e ricognizione, sia in aree estese sia in teatri operativi. L’accordo sulla configurazione del velivolo, raggiunto a metà 2017 quando fu selezionato un sistema propulsivo bi-turboelica, fornirà un’adeguata alimentazione di bordo al sistema di missione e un opportuno livello di ridondanze per limitare le restrizioni nel caso di operazioni in Europa su aree densamente popolate e in spazi aerei non segregati. Nel gennaio 2018 il MALE RPAS ha superato con successo il System Requirements Review – SRR (Revisione dei Requisiti di Sistema), che ha avviato la seconda fase dello studio di definizione per arrivare ad una System Preliminary Design Review – SyPDR (Revisione di Progettazione Preliminare di Sistema), prevista per la fine di quest’anno.

L’SyPDR dimostrerà la qualità e l’idoneità del progetto proposto. Integrazione nel traffico aereo e certificazione sono obiettivi chiave per rassicurare gli Stati partecipanti sul fatto che le prossime fasi del programma possano essere lanciate con accettabili rischi residui.

Le attività di preparazione alla fase successiva (sviluppo, produzione e supporto operativo iniziale) sono state già avviate. L’entrata in servizio del MALE RPAS europeo è programmata per la metàdel prossimo decennio.

