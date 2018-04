Terrorismo: Mosca vuole bloccare Telegram

Le autorità russe hanno chiesto alla magistratura di bloccare il sistema di messaggistica di Telegram, che si rifiuta di fornire le chiavi per leggere i messaggi degli utenti ai servizi di intelligence russi (Fsb). L’applicazione, usata da 200 milioni di utenti in tutto il mondo e nota per offrire un’elevata riservatezza, da diversi mesi è in contenzioso con le autorità russe.

L’agenzia di regolamentazione Roskomnadzor ha dichiarato di aver avviato una causa in un tribunale di Mosca chiedendo “limitazione dell’accesso” a Telegram. Il 20 marzo, questa autorità ha dato a Telegram 15 giorni per fornire le sue chiavi di crittografia. “Le minacce di bloccarci se non forniremo i dati personali dei nostri utenti non avranno risultati, continueremo a difendere la libertà e la riservatezza”, ha reagito su Twitter il patron di Telegram Pavel Durov.

Dal ritorno di Vladimir Putin al Cremlino, sono state approvate diverse leggi per porre sotto controllo di Internet, in nome della lotta contro l’estremismo o il terrorismo. Ma le organizzazioni per i diritti umani hanno denunciato i fini politici di Putin che in tal modo vorrebbe mettere a tacere i critici del potere, anche perché l’opposizione, ignorata dalla televisione federale, è molto attiva sui social network.

“Sarà un peccato se non si troverà un consenso, perché ora non è così”, ha riconosciuto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov durante un briefing.

A metà ottobre, la corte russa ha condannato Telegram a una multa di 800mila rubli (18mila euro) per aver rifiutato di cooperare con l’Fsb. Il signor Dourov, che ha lasciato la Russia nel 2014 citando le tensioni con le autorità, ha poi denunciato una violazione, secondo lui, della Costituzione russa che tutela il diritto alla segretezza della corrispondenza.

Fonte CyberAffairs

