CY4GATE rafforza la partnership con la NATO contro le minacce cibernetiche

CY4GATE ha siglato oggi un nuovo accordo di partnership con la NATO per la condivisione di informazioni riguardanti le minacce cibernetiche. Il patto è stato firmato con l’NCIA, l’Agenzia di comunicazione e informazione dell’Alleanza Atlantica responsabile anche della gestione e della difesa delle reti, con il proposito di agevolare e velocizzare lo scambio di informazioni tecniche non classificate relative a minacce e vulnerabilità cyber. L’occasione è stata la conferenza NITEC18 organizzata dall’ NCIA a Berlino dal 22 al 24 maggio.

L’accordo si inquadra nell’ambito delle NATO Industry Cyber Partnership (NICP), istituite in seguito ai lavori del Summit del Galles, e si configura come un’altra chiara dimostrazione che la NATO e l’Industria possono collaborare efficacemente condividendo informazioni ed expertise per contrastare le cyber threats.

La partnership fa parte di una più ampia strategia promossa da CY4GATE per contribuire al miglioramento della resilienza delle reti informatiche e potenziarne le capacità di prevenzione, contrasto e recupero dagli attacchi cyber. Poiché la maggior parte delle reti informatiche è posseduta e gestita da società private, la nostra competenza risulta essenziale per difendersi.

A questo proposito, CY4GATE ha firmato lo scorso anno un primo accordo per entrare a far parte del MISP (Malware Information Sharing Platform), una comunità basata sul web, con l’intento di abbattere le barriere che impediscono l’information sharing.

“Con la firma di questo nuovo accordo che segue l’adesione di CY4GATE alla piattaforma di condivisione delle informazioni sui malware NICP (MISP), la Società conferma il suo forte impegno con la comunità Cyber della NATO nella lotta contro le minacce informatiche”, afferma Eugenio Santagata, CEO di CY4GATE.

CY4GATE è orgogliosa di contribuire alla crescente attenzione su questo argomento in tutte le più importanti occasioni, per questo motivo sosterrà in qualità di Diamond Sponsor la prossima iniziativa CYCON, conferenza annuale Internazionale sui Conflitti Cibernetici, organizzata dal NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) che si svolgerà a Tallinn dal 29 maggio al 1 giugno.

CY4GATE nasce da una joint venture tra la romana ELETTRONICA S.p.A, leader internazionale nel campo della Electronic Warfare, ed Expert System, azienda modenese leader nel settore del Cognitive Computing. Dall’unione del know-how in ambito Electronic Warfare e di sfruttamento dello spettro elettromagnetico di ELETTRONICA con i software e le competenze nella gestione e analisi delle informazioni di Expert System, CY4GATE opera in maniera sistematica in ambito della Cyber Electronic Warfare, Cyber Intelligence e Cyber Security offrendo un’ampia gamma di soluzioni alle Agenzie di intelligence, alle Organizzazioni governative della sicurezza (militari e non) e alle Aziende.

Fonte: Comunicato Elettronica SpA

Foto: NATO, CY4GATE, Difesa.it