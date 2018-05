Nuovo aggiornamento per gli elicotteri navali Ka-28 indiani

Russian Helicopters procederà ad una nuova operazione di manutenzione e aggiornamento della flotta di elicotteri antisom Kamov Ka-28 della Marina indiana. “I velivoli – recita il comunicato stampa della società russa – saranno equipaggiati con nuovi apparati radio-elettronici e nuovi sistemi di navigazione e comunicazione.”

Benché non siano stati resi noti ulteriori dettagli sul numero di Ka-28 indiani da aggiornare o sulle scadenze delle consegne, secondo l’analisi del Flight Global l’aviazione navale indiana dispone oggi di 14 Kamov Ka-28 che sono stati oggetto di un parziale aggiornamento tecnico con uno specifico contratto stipulato nell’aprile del 2015 (vedi Analisi Difesa del 6 maggio 2015).

Il Ka-28 è una versione declassata da esportazione del Ka-27, un elicottero militare antisommergibile (ASW) e antinave sviluppato alla fine degli anni ’70 per la Marina sovietica. Tra le varianti principali sono da considerare il Ka-29 da assalto anfibio e trasporto e il Ka-32 elicottero utility da impiego civile che ha riscontrato un discreto successo in numerosi operatori occidentali come Canada, Brasile, Giappone, Grecia, Portogallo, Svizzera e persino Corea del Sud dove è in servizio nell’Aeronautica e Guardia Costiera.

Foto Aeroprints.com/Flickr