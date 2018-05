Oliver North è il nuovo presidente della National Rifle Association

“L”uomo perfetto” per guidare la lobby delle armi da fuoco. Così negli Stati Uniti, sia da destra che da sinistra, ma con motivazioni diametralmente opposte, viene commentata la nomina di Oliver North alla presidenza della National Rifle Association (Nra), l’associazione dei produttori di armi leggere che difende a spada tratta il Secondo Emendamento contro ogni tentativo di limitare la diffusione delle armi negli Stati Uniti.

Il nome di Oliver North, ex tenente colonnello dei Marines oggi commentatore politico di Fox News, evoca immediatamente lo scandalo Iran-Contras degli anni ’80, una delle pagine più oscure della presidenza di Ronald Reagan.

Per finanziare in Nicaragua la guerriglia dei Contras contro il governo sandinista filo sovietico e cubano, alcuni alti funzionari civili e militari dell’Amministrazione Reagan organizzarono una vendita segreta di armi all’Iran sul quale vigeva un embargo internazionale voluto proprio da Washington.

North, per il suo ruolo nella vicenda, venne incriminato nel 1989 per falsa testimonianza davanti al Congresso e la deliberata distruzione di documenti riservati ma fu poi scagionato nel 1991.

Dopo avere tentato senza successo la carriera politica, puntando ad un seggio senatoriale in Virginia North si è rifatto un’immagine come commentatore su Fox News e il suo volto è divenuto nuovamente popolare tra l’elettorato repubblicano.

“Oliver North è un leggendario guerriero per la libertà americana, un comunicatore di talento e un leader esperto. Nessuno è meglio di lui come nostro presidente” ha detto di lui Wayne LaPierre, direttore esecutivo dell’Nra.

Per la sinistra statunitense “North è il sintomo dell’infezione che si è diffusa in tutto il Partito repubblicano dove non contano più i fatti e il rispetto della Costituzione, ma l’audience che si riesce a ottenere su Fox News o ai raduni dell’Nra”, ha commentato criticamente il Washington Post.

Di certo North è il presidente della Nra più popolare dai tempi dell’attore Charlton Heston, negli anni ’90.

(con fonte Adnkronos e Ansa)

Foto Fox News e AP