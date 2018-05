Secondo successo nei lanci del missile MBDA Sea Venom/ANL

Il missile Sea Venom/ANL di MBDA ha completato con successo il suo secondo lancio nei test di sviluppo da un elicottero Panther della francese DGA (Direction Générale de l’Armement) francese nel poligono di Ile Du Levant nel sud-est della Francia.

Il lancio, avvenuto il 18 aprile 2018, ha messo in evidenza le funzionalità di lock-on di Sea Venom / ANL dopo il lancio (LOAL), ha convalidato la sua attitudine al volo a bassa quota, poco sopra la superficie marina (sea-skimming), l’efficacia del collegamento dati tra missile ed elicottero e la capacità di guida autonoma di Sea Venom / ANL, utilizzando le immagini del suo cercatore a infrarossi.

Guto Bebb, ministro britannico per gli appalti della difesa, ha dichiarato: “Sea Venom è un’ulteriore arma che aiuterà la Royal Navy a tenere al sicuro il Regno Unito tra l’intensificarsi delle minacce globali.

Il missile subsonico a scafo leggero, che equipaggia i nostri elicotteri Wildcat, si aggiungerà alle impressionanti capacità della nostra Marina in mare e farà sì che siano equipaggiati per affrontare ogni eventualità. La partnership di prova tra Francia e Regno Unito è un’altra fantastica dimostrazione delle due nazioni che lavorano insieme per proteggere le acque globali “.

Frank Bastart, capo del programma Sea Venom / ANL presso MBDA, ha dichiarato: “Siamo lieti che il secondo lancio di sviluppo di Sea Venom / ANL sia stato un successo completo. Abbiamo ora testato una vasta gamma di funzionalità del missile e ha raggiunto il limite massimo del suo aspetto operativo, il che testimonia il duro lavoro e le capacità dei nostri team di sviluppo e produzione in collaborazione con DGA Trials Ranges. Questa è una pietra miliare significativa nello sviluppo del missile e quando entrerà in servizio, il Sea Venom/ANL fornirà un notevole aumento delle capacità delle flotte britannica e francese “.

Il missile Sea Venom/ANL fa parte di un programma anglo-francese collegato al trattato di Lancaster House concordato tra il Regno Unito e la Francia nel novembre 2010 e possiede una modalità “fire and forget” insieme alla capacità dell’operatore “above the loop” di mantenere il controllo sul intera traiettoria del missile.

È stato progettato per l’uso dalla più ampia gamma di piattaforme; nel servizio del Regno Unito il missile verrà utilizzato dall’elicottero AW159 Wildcat, mentre la Francia gestirà il missile dal suo futuro elicottero leggero (HIL – Hélicoptère Interarmées Léger). Il missile è progettato per consentire agli elicotteri delle flotte di entrambi i paesi di affrontare una serie di minacce, tra cui motovedette, corvette e obiettivi costieri.

Nel marzo 2014, MBDA ha ottenuto il contratto di produzione per Sea Venom / ANL. Il programma congiunto è il primo a trarre il massimo vantaggio dagli accordi di mutua dipendenza concordati nell’ambito dell’iniziativa “Armi complesse” progettata per consolidare l’industria missilistica anglo-francese attorno a MBDA.

Fonte: comunicato MBDA