Turbine Rolls Royce MT30 anche per le nuove fregate giapponesi

Dopo Italia, USA, UK e Corea è il quinto paese che la sceglie Rolls-Royce è stata selezionata per fornire la sua turbina a gas MT30 per la propulsione della nuova classe di fregate della Japan Maritime Self Defense Force (JMSDF).

Il Giappone è la quinta nazione a selezionare l’MT30 per un importante programma di costruzione navale, dopo gli Stati Uniti, il Regno Unito, l’Italia e la Corea.

“Con la decisione del Giappone, tutti i tre maggiori utenti di turbine a gas hanno tutti sostenuto le capacità dell’MT30 e lo hanno selezionato per significativi programmi futuri”, ha detto Sam Cameron, SVP Defence di Rolls-Royce.

“L’MT30 – ha aggiunto Cameron – è oggi la turbina marina con la più alta densità di potenza, cioè fornisce la massima potenza nel minimo spazio, un fattore importante a bordo delle navi militari, che richiedono e tendenzialmente richiederanno sempre più potenza in futuro. Per il Giappone l’MT30 fornirà una potenza che supera i 40 megawatt, senza limitazioni climatiche.

“La potenza e le prestazioni di questa avanzata turbina a gas forniscono nuove opzioni ai costruttori navali e ai progettisti di sistemi; consente anche la possibilità di assicurare l’adeguatezza delle loro piattaforme navali a prova di future esigenze. La turbina offre anche il vantaggio di conservare le sue prestazioni per l’intera vita operativa, con

bassissimi necessità di manutenzione a bordo”.

“Abbiamo una lunga storia di successo nel potenziamento della flotta navale giapponese che risale a quasi 50 anni fa e comprende la fornitura, insieme al nostro partner locale Kawasaki Heavy Industries, di oltre 200 turbine a gas. Attendiamo con entusiasmo il prossimo capitolo nella collaborazione per la classe di fregate 30FFM.”

La costruzione della prima delle fregate 30FFM inizierà il prossimo anno, con l’entrata in servizio prevista intorno al 2022. La MT30 è il propulsore della nuova portaerei della Royal Navy britannica HMS Queen Elizabeth, della Liberty Class Littoral Combat Ship della US Navy, costruita da Fincantieri Marinette Marine (FMM) e i nuovi cacciatorpediniere DDG-1000 della US Navy.

La fregata FFXII della Marina Militare Coreana, entrata in servizio quest’anno, è dotata di un singolo MT30. L’Italia ha selezionato la turbina MT30 per equipaggiare la nuova unità anfibia LHD (Landing Helicopter Deck).

Fonte comunicsato Rolls Royce