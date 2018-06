A Iveco DV e Bae Systems la commessa per il nuovo veicolo da combattimento degli Us Marines

Lo Us Marine Cirps ha selezionato il mezzio 8×8 proposto da Iveco DV e Bae Systems per il nuovo veicolo da combattimento anfibio preferendolo al mezzo proposto da SAIC.

Nell’ambito del contratto assegnato dallo US Marine Corps al team di BAE Systems per la produzione della prossima generazione di Amphibious Combat Vehicles (ACV), la consociata CNH Industrial Iveco Defence Vehicles fornirà il suo design di piattaforma corazzata anfibia 8×8, componenti di base e servizi.

“Questa commessa rappresenta una pietra miliare nella trasformazione di Iveco Defence Vehicles in un player globale”, ha dichiarato Vincenzo Giannelli, Presidente e CEO di Iveco Defence Vehicles.

“Attraverso la partnership con BAE Systems su questo programma, il nostro know-how e l’eccellenza tecnica sono stati riconosciuti e messi al servizio del Corpo dei Marines degli Stati Uniti. Ora abbiamo il privilegio di contribuire a costruire il futuro dei suoi veicoli da combattimento anfibio “.

Il primo ordine dello USMC è di 198 milioni di dollari per 30 veicoli da consegnare entro l’anno prossimo e con opzioni per un totale di 204 mezzi con un investimento complessivo previsto di 1,2 miliardi di dollari.

L’ACV è un avanzato veicolo 8×8 con capacità di operare in mare aperto e dotato di un nuovo motore sei cilindri da 700 CV, che fornisce un significativo aumento di potenza rispetto all’attuale Assault Amphibious Vehicle. Il veicolo offre la migliore mobilità della categoria su tutti i terreni e ha una struttura interna sospesa per 13 Marines imbarcati, protezioni che mitigano gli effetti dell’esplosione per l’equipaggio di tre militari e una migliore protezione per la sopravvivenza contro i sistemi attualmente in campo.

Il team ha condotto numerosi test e valutazioni di riduzione dei rischio per le operazioni in mare, mobilità su terra e la capacità di sopravvivenza che hanno dimostrato le bontà delle soluzioni adottate.

Iveco Defence Vehicles e BAE Systems hanno collaborato insieme nelle primissime fasi di questo programma per offrire una soluzione ai marines statunitensi per il loro requisito ACV. Come risultato di questo rapporto di squadra di successo, i primi 16 esemplari sono stati consegnati ai Marine Corps nel dicembre 2016.

Negli ultimi 15 mesi, le società hanno supportato i test di sviluppo e valutazione operativa di questi veicoli le cui prestazioni hanno raggiunto risultati superlativi nelle operazioni in acqua, a terra, nell’ imbarco del carico utile e nella protezione. In qualità di fornitore leader di soluzioni di mobilità integrate e protette per i clienti di protezione civile e civile, Iveco Defence Vehicles offre un’esperienza comprovata, avendo progettato e costruito oggi più di 30.000 veicoli militari multiuso, protetti e blindati.

(con fonte comunicato Iveco Defence Vehicles)