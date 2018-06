Al Seafuture 2018 il debutto europeo del fast patrol vessel FSD 195

FSD-Ferretti Security and Defence, la divisione Difesa e Sicurezza del Gruppo Ferretti, partecipa a Seafuture 2018, una delle più importanti esposizioni italiane dedicate al settore della Sicurezza e della Difesa in mare, in programma dal 19 al 23 giugno all’Arsenale militare di La Spezia.

Nell’occasione farà il suo debutto nelle acque europee il pattugliatore Fast Patrol Vessel FSD 195, che dimostra le capacità del Gruppo Ferretti in tema di innovazione e tecnologia dedicate ad imbarcazioni professionali per la Sicurezza e Difesa marittime.

L’imbarcazione sarà presentata nell’inedita variante, Fast Attack Craft. Lunga 20 metri, con un peso di circa 38 tonnellate, è in grado di superare agevolmente i 50 nodi di velocità, con oltre 500 miglia di autonomia.

Il Fast Attack Craft è dotato di due motori da 1900 hp e si configura come piattaforma ideale per l’installazione di mitragliatrici e altri sistemi d’arma. In questa versione, infatti, può essere installata una coppia di missili MBDA Marte Mk2, nonché un kit di piastre balistiche RHEINMETALL sul perimetro dell’area operativa.

FSD195 è anche dotato di un sistema innovativo di telecomunicazione broadband dati satellitare fornito da Skytech-IDS mod.BB50 e di uno stabilizzatore giroscopico SEAKEEPER modello NG9.

Inoltre, è stato testato con successo nelle acque italiane anche come “chase boat” (tender blindato) per agili e sicuri utilizzi in ambito civile. Fast Patrol Vessel FSD 195, esposto in acqua e disponibile per le prove mare, sarà a disposizione degli ospiti della manifestazione.

Con il patrocinio dei Ministeri dei Trasporti, degli Affari Esteri, della Difesa, dello Sviluppo Economico e con la partnership strategica di Fincantieri, Seafuture & Maritime Technologies 2018 si conferma evento di importanza strategica e di massima rilevanza internazionale per gli enti e le imprese operanti nel comparto difesa.

Con 143 espositori da tutto il mondo e oltre 40 delegazioni straniere per altrettante marine militari anche quest’anno la manifestazione costituisce il palcoscenico ideale per la presentazione delle novità nel campo dell’innovazione e della tecnologia navale, sia nel settore Difesa che in quello della Nautica Civile.

Per FSD-Ferretti Security and Defence saranno presenti il Direttore Giuliano Felten e il Direttore Operations Andrea Ameli.

“La presenza al Seafuture & Maritime Technologies è la migliore occasione per presentare, per la prima volta in Italia e in Europa, il nostro FSD 195. Ma non solo: è anche un’opportunità unica di networking e di business per scambiare esperienze e idee con i maggiori player del mercato, università e centri di ricerca.

Siamo felici di esporre all’attenzione di un pubblico competente e internazionale un’imbarcazione di alta avanguardia tecnologica che, in linea con la strategia del Gruppo Ferretti, si propone l’obiettivo di offrire agli utilizzatori più esigenti un insieme integrato di prestazioni e capacità di missione senza compromessi.”, ha commentato Giuliano Felten.

Ferretti Security and Defence (FSD), è la business division di Ferretti Group che segna l’ingresso nel settore della progettazione, produzione, vendita e assistenza di piattaforme navali per la Sicurezza e la Difesa, con caratteristiche e profili di missione tali da soddisfare tutte le esigenze di sicurezza, pattugliamento e difesa di acque internazionali, territoriali e costiere. Ferretti Group, che rappresenta la migliore tradizione nautica italiana con più di 10.000 imbarcazioni realizzate in oltre 170 anni di storia e che annovera i marchi più prestigiosi dello yachting mondiale, da Riva a Ferretti Yachts passando per Pershing, Custom Line, Itama, Mochi Craft e CRN, persegue l’obiettivo di divenire con FSD uno dei punti di riferimento per le Marine, le Guardie Costiere e le Forze di Polizia, Difesa e Sicurezza italiane e internazionali. Grazie alla capacità progettuale di Ferretti Group, FSD è in grado di poter offrire una vasta gamma di imbarcazioni professionali, con scafi in composito, acciaio e alluminio, plananti e dislocanti: un know-how tecnologico e di qualità senza pari messo a disposizione di clienti istituzionali per missioni di Ricerca e Soccorso, Pattugliamento, Sorveglianza, Anticrimine ed Antiterrorismo. La capacità produttiva di 6 cantieri in Italia e una rete di assistenza capillare a livello mondiale, garantiscono qualsiasi volume produttivo richiesto oltre un servizio di garanzia e post vendita certificato, altamente professionale e di immediata reperibilità.

Fonte: comunicato FSD