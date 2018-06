Cambio tra Leonardo a Rheinmetall al vertice ELDIG

Eurosatory- Parigi

Passaggio di testimone per la presidenza di ELDIG, l’associazione europea delle industrie della difesa terrestre. Il presidente in carica Gianpiero Lorandi, direttore della divisione Sistemi di Difesa di Leonardo, ha passato le consegne a Thomas Weise, responsabile degli Affari UE e NATO del Gruppo Rheinmetall.

La cerimonia ha avuto luogo nel corso di Eurosatory, la principale fiera nel settore militare terrestre, a Parigi presso lo stand Leonardo. La presidenza di ELDIG, che riunisce i maggiori protagonisti europei nel settore dei sistemi terrestri, viene assegnata a rotazione ogni due anni a una delle società che ne fanno parte.

ELDIG opera sotto l’egida dell’ASD, l’associazione delle industrie europee per l’Aerospazio e la Difesa, che rappresenta oltre 3.000 aziende in 19 nazioni con 847.700 dipendenti. ELDIG conta oltre 100.000 dipendenti e mira a rafforzare la posizione delle industrie della difesa terrestre in Europa e a supportare relazioni e dialogo con le autorità e le istituzioni dell’Unione Europea.

“Questi ultimi due anni sono stati molto intensi e produttivi, il che ci ha permesso di raggiungere i nostri obiettivi con soddisfazione nonostante il contesto in divenire nell’ambito dell’industria della Difesa e Sicurezza europea. In seguito all’istituzione, a giugno 2017, del Fondo Europeo per la Difesa, ELDIG ha supportato con successo la cooperazione delle iniziative finanziate dall’Unione Europea e realizzate dall’Agenzia Europea della Difesa”, ha sottolineato Gianpiero Lorandi, presidente uscente di ELDIG. “Abbiamo lavorato per trasformare ELDIG nell’ottica di un’ulteriore integrazione tra le principali industrie del settore nel più ampio contesto dell’ASD.

Sono lieto di passare la guida dell’associazione a Thomas Weise e a lui auguro di cogliere con successo le sfide e le opportunità future. Voglio anche esprimere gratitudine a apprezzamento ai membri di ELDIG per la loro professionalità e cooperazione e per i notevoli risultati raggiunti insieme durante la presidenza di Leonardo”.

Il Segretario Generale dell’ASD, Jan Pie, ha commentato: “La cooperazione è il fulcro della nostra associazione e i suoi rappresentanti industriali sono essenziali in questo sforzo. Per questo motivo voglio ringraziare Gianpiero Lorandi per il lavoro eccellente portato avanti durante la sua presidenza.

La sua leadership si è rivelata fondamentale nelle nostre riflessioni sulla Difesa Europea e sull’industria europea della difesa terrestre. Vorrei anche complimentarmi con Thomas Weise per il nuovo incarico come presidente di ELDIG. Ho piena fiducia che sotto la guida di Weise continueremo a rafforzare lo sviluppo di ASD come forza trainante per il nostro settore”.

Fonte: comunicato Leonardo