CY4GATE alla 10a edizione dell’International Conference on Cyber Conflict

CY4GATE partecipa alla decima edizione della Conferenza internazionale sul conflitto cibernetico (CyCon) 2018, organizzata dal CCDCOE, Centro cooperativo di difesa contro la cibernetica della NATO (CCDCOE), dal 29 maggio al 1 ° giugno a Tallinn. È l’evento globale più importante nel campo del conflitto cibernetico e una conferenza annuale unica, che ospita tutte le eccellenze della comunità cibernetica internazionale in un singolo evento.

Ogni anno oltre 600 decisori ed esperti dei governi, delle forze armate e dell’industria partecipano a questa iniziativa per discutere le questioni più attuali e impegnative della sicurezza informatica da un punto di vista tecnico, strategico, militare e legale.

CyCon è un’opportunità esclusiva per CY4GATE per rafforzare il suo marchio e il suo forte impegno nel campo della cyber security nel contesto della più accreditata Cyber Community internazionale.

Tra i relatori, Andrea Melegari (nella foto a lato), Responsabile Marketing e Innovazione Capo e Alessio Campana Cyber EW Scientist, hanno presentato due interventi. Il primo si è tenuto il 30 maggio dal titolo “The potential of Open Source Intelligence” in cui Andrea Melegari ha parlato di “Supercharge your OSINT with Artificial Intelligence” mostrando come l’intelligenza artificiale può supportare gli analisti di cyber threat intelligence attraverso una demo live .

Il giorno successivo Alessio Campana ha illustrato come “Electronic Warfare incontra il cyber” parlando delle attività Cyber ed elettromagnetiche (CEMA), che consiste nella sincronizzazione e nel coordinamento di attività offensive, difensive, informative e abilitanti, attraverso l’ambiente elettromagnetico e il cyberspazio.

“In un mondo di dispositivi e sistemi interconnessi, il vantaggio tecnologico viene eroso da una guerra non convenzionale che utilizza attività elettromagnetiche e informatiche. La nostra azienda come parte del Gruppo Elettronica integra in modo innovativo l’uso dello spettro per obiettivi militari e di sicurezza con il controllo delle reti e dei loro contenuti. I nostri strumenti avanzati affrontano con successo la crescente complessità degli scenari operativi moderni “afferma Eugenio Santagata, CEO di CY4GATE.

CY4GATE è orgogliosa di essere l’unica azienda italiana a portare il suo contributo all’iniziativa anche come ”sponsor Diamond”, con l’obiettivo di offrire la sua esperienza per migliorare la resilienza delle reti e aiutare a prevenire, contrastare e riprendersi dagli attacchi informatici. Il quadro è un’intera strategia guidata da CY4GATE recentemente materializzata nella firma di un accordo di partnership sulla condivisione di informazioni cibernetiche con l’Agenzia di comunicazione e informazione della NATO durante la conferenza NITEC tenutasi a Berlino il 23 maggio, a seguito dell’adesione alla piattaforma di condivisione delle informazioni sul malware NICP (MISP) nel 2017.

CY4GATE, parte di ELETTRONICA GROUP, è una joint venture tra Elettronica, leader italiano nelle capacità EW complete, e Expert System, leader italiano nel settore dell’informatica semantica, che fornisce Cyber Security, Cyber Intelligence e Cyber Electronic Warfare

Fonte: comunicato CY4GATE/Elettronica

Foto CCDCOE e Air Press