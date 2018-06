Dall’US Army commessa da 193 milioni di dollari per Leonardo DRS

Leonardo, attraverso la controllata Leonardo DRS Inc., si è aggiudicata un contratto del valore di 193 milioni di US dollari dall’Esercito statunitense per la fornitura di sistemi di difesa attiva per carri armati.

Nel dettaglio, Leonardo DRS fornirà all’Esercito statunitense i sistemi TROPHY per la difesa attiva dei nuovi carri armati Abrams, con relativa attività di supporto e manutenzione.

Il prodotto, sviluppato da Leonardo DRS in collaborazione con il partner tecnologico Rafael Advanced Defense Systems, assicura una protezione efficace da un’ampia gamma di minacce anticarro, caratterizzandosi per gli alti livelli di prestazione, sicurezza e affidabilità dimostrate sul campo.

Leonardo DRS, società statunitense interamente controllata da Leonardo, opera nel settore Difesa e Sicurezza fornendo prodotti, servizi e supporto integrato a forze militari, agenzie d’intelligence e della difesa.

Fonte: comunicato Leonardo

Foto Rafael