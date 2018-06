Il missile MMP stabilisce un nuovo record di gittata

Nel maggio di quest’anno, l’esercito francese ha condotto una campagna di addestramento dei licenziamenti in preparazione del prossimo schieramento operativo del missile MMP.

Parallelamente, sono stati effettuati numerosi lanci supplementari per testare la capacità del sistema oltre il suop normale raffio d’azione. bIl risultato fu che due lanci sono stati effettuati con successo contro obiettivi a oltre 5.000 metri di distanza.

Questi lanci, in cui il seeker del missile era bloccato sul bersaglio prima di sparare, confermano l’eccezionale prestazione della sequenza di acquisizione e guida dell’MMP e contribuiranno a costruire la fiducia dei futuri utenti, che potrebbero dover rispondere in modo efficace in condizioni operative estremamente difficili.

Il programma MMP prevede un ordine interforze dalla Francia di 400 unità di tiro e 1.950 missili entro il 2025. Il primo sistema consegnato è attualmente in uso per la formazione e addestramento mentre l’MMP dovrebbe venire assegnato ai contingenti impegnati in operazioni all’estero prima della fine di quest’anno.

Fonte: comunicato MBDA