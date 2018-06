La comunità europea CBRNe si riunisce per NCT Europe 2018

Organizzato dalla CBRNe Society in collaborazione con il Ministero della Difesa Olandese, NCT Europe avrà luogo a Vught nei Paesi Bassi presso il National Training Center delle Forze Armate olandesi dal 3 al 5 luglio.

CBRNe sta per minacce Chimiche, Biologiche, Radiologiche, Nucleari ed Esplosive. Esempi di eventi CBRNe includono l’uso di armi chimiche in Siria, l’assassinio di Kim Jong-Nam a Kuala Lumpur (2016), l’avvelenamento Skripal a Salisbury (2018) con agenti nervini del gruppo “Novichoks”, gli incidenti nucleari a Fukushima e Chernobyl e l’attacco avvenuto alla Manchester Arena con un ordigno esplosivo improvvisato (2017).

NCT Europe 2018 è un evento di tre giorni che comincerà con la Cerimonia di Apertura presieduta dal Gen. Brig. William King, ex Comandante del US Army 20th CBRNE Command. Le conferenze e i workshops daranno il benvenuto a speakers di rilievo, come:

Gen. Hans van Griensven, Ispettore Generale delle Forze Armate dei Paesi Bassi

Douglas Bryce, Joint Program Executive Officer for Chemical and Biological Defense (JPEO-CBD), Stati Uniti

Brig. Moon Sung-joon, Comandante della Scuola di Difesa NBC dell’Esercito sudcoreano

Alexandre Marcos Carvalho de Vasconcelos, Comandante del Primo Battaglione di difesa NBC dell’Esercito brasiliano

Burg Valk, Comandante del Centro di Formazione del Corpo Ingegneri delle Forze Armate dei Paesi Bassi

Nizar Al Herakey, Ambasciatore siriano in Qatar (Coalizione nazionale siriana delle forze dell’opposizione e della rivoluzione)

Di fianco al tradizionale programma di conferenze, workshops, esibizioni e dimostrazioni, l’evento introdurrà un nuovo elemento: addestramenti multinazionali nell’ambito CBRNe. Squadre di operatori CBRNe, sia civili che militari, provenienti da Ucraina, Italia, Polonia, Emirati Arabi Uniti, Germania, Repubblica Ceca e Spagna si eserciteranno a risolvere diversi scenari con lo scopo di migliorare l’interoperabilità di forze civili e militari europee (e non solo) e quindi incrementare la resilienza del continente europeo contro minacce Chimiche, Biologiche, Radiologiche, Nucleari, Radiologiche ed Esplosive. L’Europa ha molte lezioni da imparare in materia di cooperazione nel settore difesa e sicurezza, per questo motivo la CBRNe Society organizza esercitazioni multinazionali e multidisciplinari e offre a squadre di operatori CBRNe l’opportunità di imparare ed esercitarsi insieme per mantenere le nostre città sicure. Inoltre, NCT Europe includerà dimostrazioni quotidiane condotte delle Forze Armate olandesi.

Altri speaker all’evento includono rappresentanti del 7° Reggimento Difesa NBC “Cremona” dell’Esercito Italiano, del Ministero della Difesa austriaco, dell’esercito ungherese, della Bundeswehr, dell’Ospedale Militare Queen Astrid del Belgio, dell’esercito polacco, e molti altri.

L’evento ospiterà workshops sull’attentato agli Skripal a Salisbury e sull’uso delle armi chimiche in Siria con esperti che hanno esperienza diretta sul campo.

Il programma completo con tutti gli speakers e le loro biografie può essere consultato sul sito ufficiale dell’evento www.nct-europe.com. Per accreditamento stampa e per interviste con gli speakers e VIPs, contattare Martijn van Ballekom: +31 6 25 11 48 05 oppure [email protected]

Gli eventi NCT sono organizzati dalla CBRNe Society Foundation, un’organizzazione non profit internazionale. L’obiettivo della Society è quello di sviluppare e condividere conoscenza, promuovere innovazione e costruire ponti tra operatori governativi, militari, industriali e scientifici della comunità CBRNe globale.

La CBRNe Society affronta tematiche riguardanti sfide e minacce nell’ambito CBRNe attraverso la serie di eventi “NCT” che si svolgono in Europa, Stati Uniti, Medio Oriente, Sud America ed Asia. I prossimi eventi includono:

NCT Asia 2018, 9-11 ottobre, Hanoi Vietnam nct-asia.com

NCT South America 2019, 5-7 febbraio, Rio De Janeiro Brasile nctsouthamerica.com

NCT USA 2019, 7-9 maggio, Washington DC USA nct-usa.com

NCT Europe 2019, 25-27 giugno, Vienna Austria

NCT Asia 2019, 15-17 ottobre, Kuala Lumpur Malesia

Per maggiori informazioni sugli eventi passati, sono disponibili i video su www.vimeo.com/ibconsultancy e le foto su www.facebook.com/ibconsultancy.

Fonte: comunicato NCT Europe