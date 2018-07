A Bolton un nuovo stabilimento high-tech per MBDA

MBDA ha inaugurato un novo stabilimento produttivo a Bolton, Regno Unito, La struttura all’avanguardia ospita circa 670 dipendenti altamente specializzati in progettazione, ingegneria e produzione viene utilizzata per la produzione di apparecchiature e missili inerti.

La cerimonia d’inaugurazione, a cui è intervenuto il ministro della Difesa britannico Gavin Williamson, ha segnato il completamento di cinque anni di sviluppo e 50 milioni di sterline di investimenti da parte di MBDA.

Il nuovo sito migliorerà in modo significativo le capacità di progettazione, test e produzione di MBDA, assicurando al Regno Unito e all’azienda lo status di leader mondiale nelle tecnologie di armi complesse, nonché le principali capacità produttive nel Nord Ovest dell’Inghilterra per i prossimi 25 anni e oltre.

Il ministro Williamson ha visitato la sede produttiva di Bolton e alcuni dei centri di eccellenza innovativi e leader del settore di MBDA. Il nuovo sito di Bolton è il luogo in cui vengono prodotti un certo numero di missili chiave per le forze armate offrendo sovranità operativa e libertà di azione al Regno Unito.

Questi sistemi includono Brimstone, ASRAAM, CAMM (Sea Ceptor e Land Ceptor), SPEAR e Meteor che ha il suo assemblaggio finale per tutti e sei i paesi partner europei realizzati presso MBDA Bolton.

Il sito svolgerà anche un ruolo chiave nelle esportazioni, a sostegno dell’agenda per la prosperità del governo britannico.

Il segretario alla Difesa Gavin Williamson ha dichiarato: “Questa fabbrica da 50 milioni di sterline sostiene 700 posti di lavoro a Bolton, dimostrando quanto sia centrale una forte industria della difesa britannica per la nostra prosperità nazionale. L’investimento di MBDA ha creato oltre 100 nuovi posti di lavoro, e questo è stato sostenuto da un contratto da 400 milioni di sterline da parte del governo, contribuendo a creare altri 100 ruoli all’interno dell’azienda.

Non puoi avere prosperità senza sicurezza. MBDA a Bolton sta mantenendo la Gran Bretagna al sicuro mentre crea posti di lavoro e opportunità altamente qualificate, dimostrando il nostro impegno nei confronti della gente di Bolton e del Nord Ovest “.

Chris Allam, Managing Director di MBDA UK, ha dichiarato: “Sono lieto che il Segretario di Stato per la Difesa abbia oggi aperto il nostro nuovo stabilimento a Bolton. Questo nuovo sito costruisce 80 anni di illustre storia aziendale lungo la strada a Lostock e ci prepara per le sfide del futuro. Il significativo investimento effettuato da MBDA in Bolton è testimonianza del nostro impegno nei confronti delle nostre persone, dell’area e della fornitura del nostro portafoglio ordini per i nostri clienti. ”

Fonte: comunicato MBDA