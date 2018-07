A Pechino il primo China-Africa Defence and Security Forum

Mentre in Europa si discute quali politiche adottare per rafforzare economia e sicurezza in Africa, la Cina sembra avere le idee chiare su come potenziare la sua presenza e influenza nel Continente Nero.

A Pechino è in corso dal 26 giugno (e fino al 12 luglio) il primo China-Africa Defense and Security Forum a cui partecipano delegazioni e capi di stato maggiore di ben 50 Stati africani (su 54)

Tra i temi in discussione la crisi di sicurezza e lo sviluppo di capacità africane autonome nel settore anche se l’obiettivo del forum è “favorire lo sviluppo di più profonde relazioni tra Cina e Africa nel campo della cooperazione per la sicurezza” come ha sottolineato il maggior generale Hu Changming, capo dell’ufficio per la cooperazione militare internazionale della Commissione Militare Centrale.

Nel corso del summit sono previste visite delle delegazioni a basi militari e impianti dell’industria cinese della Difesa. Pechino è già un importante fornitore di equipaggiamenti ai Paesi africani con molti dei quali ha sviluppato rapporti di cooperazione che prevedono anche la realizzazione di scuole, caserme e centri d’addestramento.

Secondo l’International Peace Research Institute (SIPRI) di Stoccolma tra il 2008 e il 2017 la Cina ha aumentato il so export militare in Africa dell’8,1%.

Secondo il britannico International Institute for Strategic Studies, l’influenza politica e militare cinese in Africa è cresciuta al punto tale che oggi il 68% dei Paesi africani adottano equipaggiamenti cinesi nelle loro forze armate.

Tra i clienti “emergenti” vi sono Algeria, Angola, Capo Verde, Nigeria, Ciad, Gibuti, Guinea Equatoriale, Gabon, Uganda e Ghana.

Sul piano economico, secondo il Brookings Institute, la Cina è impegnata in oltre 3mila progetti infrastrutturali in Africa e il volume di scambi commerciali con il continente ha raggiunto nel 2017 i 220 miliardi di dollari.

Foto Xinhua