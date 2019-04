La filiosofia militare nel neo-imperialismo russo

di Nicola Cristadoro e Marco Deon





Esiste una parola patrimonio del lessico comune che è intellighenzia. Con questa parola si indica

comunemente un gruppo di persone che in una società detengono il sapere e, contestualmente,

esercitano la funzione di opinion leaders. Mai termine si è rivelato più appropriato per la disamina

del sostegno ideologico al carattere militarista-imperialista che contraddistingue la più recente

politica putiniana, espresso da autorevoli figure della Russia attuale.

Si tratta, infatti, “di una parola russa che indica in un determinato gruppo sociale (più o meno esteso, per esempio, un popolo, una parte politica, un credo religioso, ecc.), le persone più rappresentative tra coloro che svolgono una attività intellettuale, sia essa di natura scientifica, artistica e amministrativa, tale da porli in un ceto culturale e creativo più elevato.…

Sembra che il termine fosse gia usato in Russia nel XVIII secolo, originato dalla traduzione della parola francese intelligence, ed era riferito agli intellettuali di origine nobile che occupavano incarichi pubblici. Nel corso del XIX secolo venne riferito indifferentemente a tutta la classe colta della popolazione, distinguendo tuttavia gli intellettuali non nobili o declassati con il termine di Raznočincy (Разночинцы), letteralmente gente comune. La pronuncia di “intellighenzia” deriva da quella classica della lingua latina, che pronunciava la ‘g’ di e come dura”.

Tornando al nostro argomento, quando parliamo di “autorevoli figure” intendiamo rivolgere la

nostra attenzione a personaggi pubblici molto noti ed influenti sotto il cielo moscovita, sebbene non

lo siano affatto (con le dovute eccezioni) nel mondo occidentale.

In una prospettiva occidentale “tradizionale”, permeata dai principi (peraltro condivisibili) della

democrazia e della tutela dei diritti umani, si vorrebbe che l’intellighenzia russa fosse individuata

tra i principali oppositori del presidente Vladimir Putin, percepito ormai come figura consolidata di

“zar” della Nuova Russia.

L’intellighenzia sarebbe, allora, rappresentata da figure quali la giornalista Anna Politkovskaja, l’ex vice-premier liberale Boris Nemcov, l’attivista politico (ed amico di Nemcov) Aleksej Naval’nyj, gli oligarchi esponenti dell’alta finanza Michail Chodorkovskij e Boris Berezovskij, l’ex campione del mondo di scacchi Garri Kasparov, l’ex agente dei servizi segreti Aleksandr Litvinenko, per ricordare quelle che la cronaca ha reso celebri.

Non è su costoro, tuttavia, che vogliamo focalizzare la nostra attenzione. Il nostro interesse è

rivolto, invece, a personaggi pubblici che possono essere considerati emblematici del pensiero russo

contemporaneo volto a supportare la rinascita della “Grande Russia” nel disegno geopolitico di

Vladimir Putin.

L’articolo completo in PDF