Anche i jihadisti somali di al-Shabaab impiegano droni

(Aggiornato alle 22,10)

Le forze di sicurezza keniote hanno aumentato le operazioni lungo il confine lungo 680 chilometri con la Somalia in risposta ai recenti attacchi di al-Shabaab trovando conferma alle notizie circa l’impiego di droni da parte della milizia islamista.

Al-Shabaab, che ha subito ripetute sconfitte da parte dell’Esercito nazionale somalo (SNA), ha lanciato attacchi contro le nazioni (come Etiopia e Kenya) che sostengono militarmente il governo di Mogadiscio e partecipano con propri contingenti ad ATMIS, la missione di transizione dell’Unione africana in Somalia.

Una serie di attacchi di al-Shabaab contro gli avamposti delle truppe del Kenya nelle contee di Garissa, Lamu e Mandera North ha costretto il governo a revocare i suoi piani per riaprire i valichi di frontiera con la Somalia. Durante un recente attacco contro un avamposto militare a Sirari, le forze di sicurezza hanno ucciso un sospetto attentatore suicida e abbattuto un drone che i combattenti di al-Shabaab stavano usando per raccogliere informazioni prima dell’attacco.

Come evidenzia Africa Defense Forum, l’incidente a Sirari ha confermato che i miliziani hanno iniziato a incorporare veicoli aerei senza pilota (UAV) o droni standard nelle loro operazioni e potrebbero espanderne l’impiego anche a compiti di attacco oltre a quelli di ricognizione.

Finora, al-Shabaab non è stato in grado di militarizzare i propri droni imbarcandovi esplosivi o altre armi come ha fatto Boko Haram, soprattutto perché i miliziani somali impiegano piccoli droni commerciali per lo più di origine cinese.

Fonte: Africa Defense Forum

Foto: miliziani di al-Shabaab davanti al relitto di un drone statunitense caduto o abbattuto in Somalia

A questo link uno studio di Global Network on Extremism & Technology sull’impiego dei droni da parte dei movimenti insurrezionali jihadisti.

A questo link un articolo di Military Africa sullo stesso tema e un altro del think-tank britannico RUSI