Tre missioni per la brigata Taurinense

Afghanistan, Iraq e Libia sono le tre destinazioni che da giugno e per i prossimi sei mesi vedranno impegnati altrettanti reparti della Brigata Alpina Taurinense. Questa mattina nella caserma ‘Monte Grappa’ di Torino il saluto agli alpini in partenza alla presenza di autorità civili, religiose e militari. In Afghanistan la Taurinense con il 2° reggimento alpini di Cuneo assumerà il comando del Train Advise Command nell’ambito della missione Nato Resolute Support incentrata sul l’addestramento, consulenza e assistenza alle forze armate e istituzioni afghane.

In Iraq il 3° reggimento alpini di Pinerolo assumerà la guida della task force Praesidium a protezione della diga di Mosul rimpiazzando il 6° bersaglieri di Trapani (Brigata Aosta) mentre il 9° reggimento alpini de L’Aquila assumerà la guida della task force impegnata nella missione Ippocrate a Misurata, in Libia.

A portare il saluto agli alpini in partenza il comandante delle truppe alpine, generale Federico Bonato, e il comandante della Taurinesense, generale Massimo Biagini, che ha ricordato l’impegno internazionale della Brigata a cui si affianca quello sul territorio nazionale, tra cui il supporto alle popolazioni terremotate dell’Italia centrale e quello alle forze dell’ordine in numerose città italiane nell’ambito dell’operazione Strade sicure.

(con fonte Adnkronos)