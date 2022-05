Gaiani: il 9 maggio sarà comunque giorno di bilanci per la Russia in guerra

Intervistato da Luigi Galluzzo a TGCOM24 MEDIASET la sera del 6 maggio, il direttore di Analisi Difesa commenta i possibili sviluppi del conflitto in Ucraina in vista della ricorrenza del 9 maggio, la vittoria russa nella Seconda Guerra Mondiale in Europa.

https://youtu.be/44BRiGknCH8