A Roma il Boeing Industry Day con 45 PMI

Una giornata di confronto e di networking tra Boeing e numerose realtà del settore aerospaziale italiano (aziende, distretti e università) quella che si è tenuta il 20 settembre presso l’Agenzia ICE di Roma in occasione del Boeing Industry Day.

L’iniziativa rappresenta una tappa importante della collaborazione tra il settore industriale italiano e Boeing e un’opportunità per estendere tale perimetro alle PMI italiane più innovative.

La giornata si è svolta in due momenti distinti. La mattinata, di impronta seminariale, ha visto diversi interventi tesi a offrire ai partecipanti gli approfondimenti relativi al posizionamento di mercato, al profilo commerciale e alle esigenze di fornitura da parte di Boeing, per fornire alle PMI italiane importanti informazioni utili al business development.

Il pomeriggio invece, è stato dedicato agli incontri business to business. Le 45 realtà italiane presenti hanno potuto così incontrare alcuni referenti di Boeing in differenti tavoli tematici.

Si tratta di una iniziativa innovativa che mette a diretto contatto una grande realtà estera come Boeing con PMI italiane interessate ad entrare nella catena di fornitura o a collaborare.

“Il settore dell’aerospazio è strategico per l’Italia. L‘export dei primi 6 mesi del 2023 ammonta a 3,5 miliardi di euro, in crescita del 12,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le PMI del comparto si internazionalizzano sempre più e nel farlo pongono grande attenzione sia verso i grandi committenti esteri come Boeing, sia verso i produttori di sistemi e sottosistemi”, ha affermato il Direttore Generale di Agenzia ICE Lorenzo Galanti, intervenuto ai lavori. “ICE dà supporto alle aziende in occasione dei grandi saloni e air show, dove possono avere molti incontri per collaborazioni produttive.

Portare i distretti nazionali all’attenzione del mercato mondiale per sostenere il sistema aerospaziale italiano nello sviluppo tecnologico del settore a livello internazionale è una mission che ci vede impegnati a fianco delle aziende”.

“Il Boeing Industry Day di oggi rappresenta una tappa importante della collaborazione sempre più stretta tra Boeing e le imprese, grandi e piccole, del settore aerospaziale italiano. Realtà industriali di primo livello, che costituiscono un fiore all’occhiello della supply chain e che desideriamo vedere sempre più partecipi e coinvolte nei nostri progetti presenti e futuri” ha dichiarato Angela Natale, Presidente di Boeing Italia e Managing Director per il Sud Europa.

“Per Boeing l’Italia rappresenta un partner di primo livello, con cui collaboriamo da oltre 70 anni e che oggi può contare su 30 fornitori di prima fascia, con una spesa annuale di circa 1 miliardo di dollari e una ricaduta occupazionale importante. Sono numeri che vorremmo vedere crescere ancora, instaurando con le imprese del Made in Italy un dialogo sempre più solido e proficuo”.

Fonte comunicato Boeing