CY4gate Group sigla contratti per un milione nel settore bancario

CY4GATE (CY4.MI), player nazionale ed europeo nel segmento cyber, ha siglato nel secondo trimestre 2024 contratti con primarie società italiane operanti nel settore dei servizi finanziari per l’acquisizione ed estensione funzionale della Cognitive Security Platform®, piattaforma prodotta da XTN Cognitive Security®, azienda del gruppo Cy4Gate e riconosciuto player nazionale ed europeo nel settore della rilevazione e risposta alle frodi e alle minacce digitali.

I contratti, dal valore complessivo pari a 1 milione di euro con durata triennale, hanno la finalità di irrobustire e rendere maggiormente resilienti i canali bancari soggetti a rischio frodi.

I servizi finanziari sono un obiettivo principale per i criminali informatici a causa del valore delle credenziali utente e dei dati degli account. Con il crescente utilizzo di servizi mobili da parte di banche e aziende, è cruciale combinare un’esperienza utente intuitiva con una forte sicurezza cibernetica. Cy4Gate offre una soluzione avanzata che rileva e previene frodi online e minacce informatiche in tempo reale.

La Cognitive Security Platform® è infatti in grado di indirizzare in maniera efficace le richieste della clientela sui temi della behavioral biometrics e della impersonificazione telefonica. L’utilizzo delle soluzioni in cloud consente inoltre ai clienti di accedere istantaneamente alle nuove funzionalità, garantendo un impatto positivo nel contrastare i fenomeni in modo rapido ed efficace. Forte dei suoi algoritmi proprietari di machine learning e di raffinate tecniche di analisi comportamentale, XTN si configura come leader internazionale nel contrasto e protezione delle frodi finanziarie e rischi legati alle applicazioni digitali.

Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di Cy4Gate Group (nella foto) ha dichiarato: “La cybersecurity e l’antifrode stanno progressivamente convergendo e rappresentano soltanto due diverse facce della stessa medaglia. Cy4Gate ha deciso di affrontare la cyber security secondo un approccio olistico, che permetta di rendere più sicura l’esperienza digitale degli utenti in diversi contesti e specialmente in un settore così delicato e sensibile quale quello dei servizi finanziari.

L’acquisizione di queste importanti commesse conferma la bontà della nostra visione di azienda di prodotto che ha voluto investire negli anni per creare un offering a 360° nel dominio cyber in grado oggi di soddisfare le molteplici esigenze di un contesto iperconnesso e digitalizzato”.

Fonte comunicato Cy4Gate