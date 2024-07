La portaerei Cavour e la FREMM Alpino in Australia per l’esercitazione Pitch Black 2024 con l’Aeronautica Militare

Il 31° Gruppo Navale della Marina Militare incentrato sulla portaerei STOVL Cavour e la fregata Alpino ha raggiunto Darwin nell’Australia del Nord il 9 luglio per partecipare all’esercitazione internazionale Pitch Black 2024 ospitata dalla Royal Australian Air Force (RAAF) insieme all’Aeronautica Militare ed alle componenti aeree e navali di altre 18 nazioni.

Prima che la portaerei Cavour e la fregata Alpino attraccassero rispettivamente nel porto di Darwin e presso la base navale di Coonawarra vicino la medesima città, i velivoli da combattimento AV-8B Harrier II Plus e F-35B STOVL Lightning II appartenenti al Gruppo Aerei Imbarcati ( GRUPAER) sono stati lanciati per raggiungere la base aerea della RAAF di Darwin e partecipare all’esercitazione Pitch Black 2024, uno degli eventi addestrativi più complessi e realistici della regione Indo-Pacifico, iniziata il 12 luglio e destinata a durare fino al 2 agosto.

Sebbene non siano state fornite informazioni sulla composizione del gruppo aereo imbarcato sulla portaerei Cavour da parte del Ministero della Difesa italiano e della Marina Militare, secondo quanto risulta ad AD, quest’ultimo attualmente comprende sei AV-8B Harrier Plus e un singolo biposto TAV-8B nonché sei velivoli STOVL F-35B, a cui s’aggiungono due elicotteri ASuW/ASW SH-90A per compiti SAR durante le operazioni aeree (meglio conosciuto come Pedro), ASuW/ASW e compiti di trasporto, mentre la fregata Alpino imbarca un singolo SH-90A.

Ad eccezione di un AV-8B e gli SH-90 visibili sulla portaerei in fase d’attracco a Darwin, i restanti sei AV-8B/TAV-8B e sei F-35B sarebbe oggi basati, secondo quanto risulta ad AD, presso la base aerea RAAF di Darwin insieme al personale e velivoli dell’Aeronautica Militare nell’ambito della campagna “IndoPacific Jump 2024”.

Insieme alle Forze Armate Australiane e ad altri contingenti aerei e navali di 18 nazioni tra cui Francia, Germania, Corea, India, Indonesia, Giappone, Malesia, Filippine, Papua Nuova Guinea, Singapore, Spagna, Thailandia, Regno Unito, Stati Uniti, Brunei, Canada, Fiji e Nuova Zelanda, il CSG della Marina Militare e gli aerei del task group dell’Aeronautica Militare partecipano all’esercitazione biennale Pitch Black che offre ai partecipanti l’opportunità di addestrarsi insieme a partner internazionali e alleati su una vasta area del Territorio del Nord dell’Australia con limitate restrizioni e la possibilità di portare a termine missioni aeree con la partecipazione di grandi numeri di velivoli di diverso tipo, operando principalmente da tre basi aeree principali e per la prima volta con la partecipazione di un gruppo di portaerei, il 31° Gruppo Navale della MM.

La più grande edizione dell’esercitazione Pitch Black dalla sua istituzione oltre 40 anni fa, vede la partecipazione di oltre 140 velivoli e circa 4435 fra uomini e donne. La componente aerea e navale dell’IT CSG avrà la possibilità di confrontarsi ed operare insieme a contingenti di Forze Aeree con velivoli di ultima generazione come accade nell’ambito di esercitazioni complesse ed estese come le diverse edizioni della Red Flag.

Nessuna informazione è trapelata sulla postura operativa del gruppo aereo della Cavour durante l’esercitazione, ma secondo quanto risulta ad AD, gli AV-8B/TAV-8B saranno lanciati e recuperati dalla portaerei mentre gli F-35B opereranno dalle basi aeree della RAAF.

Il personale e gli aeromobili dell’Aviazione di Marina avranno l’opportunità di partecipare ad operazioni con grandi numeri di velivoli e testare e convalidare procedure congiunte con forze aeree e navali alleate e della regione dell’Indo-Pacifico, in un contesto expeditionary, operando su ampie aree addestrative che non sono disponibili nella congestionata area del Mediterraneo e nella più ampia regione europea.

Il grande sforzo della Difesa italiana e la sinergia fra l’Aeronautica e la Marina Militare continueranno anche dopo il completamento del dispiegamento in Australia in quanto, come già testato e collaudato in patria, il gruppo aereo imbarcato dell’IT CSG integrerà due F-35B dell’Aeronautica Militare dopo l’esercitazione Pitch Black, che opereranno fianco a fianco dei velivoli dell’Aviazioni di Marina nelle successive fasi del dispiegamento operativo del 31° Gruppo Navale nel Pacifico.

Lasciata l’Australia, quest’ultimo entrerà nel Pacifico centrale per sostare a Guam e successivamente raggiungere il Giappone dove interagirà con la Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF).

Il dispiegamento nell’Indo-Pacifico sarà fondamentale per la Marina Militare per raggiungere la capacità operativa iniziale (IOC) basata sul mare dell’aereo di quinta generazione F-35B entro la fine del 2024, con la consegna all’Aviazione di Marina di due ulteriori velivoli.

Foto: Ministero Difesa Australiano

