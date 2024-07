L’Aeronautica trasferisce 15 aerei e 400 militari in Australia per l’esercitazione Pitch Black

Analisi Difesa ne aveva riferito già nei mesi scorsi in un articolo di Luca Peruzzi che illustrava gli impegni militari italiani assunti con gli alleati nell’area dell’Indo Pacifico.

Impegni che quest’anno coinvolgono non solo ila portaerei Cavour e la fregata Alpino (salpate il 1° giugno da Taranto per attraversare Suez e il Mar Rosso e dopo una sosta a Singapore stanno per raggiungere Port Darwin in Australia) ma anche l’Aeronautica Militare, già protagonista di un rischieramento in Giappone lo scorso anno e che sta in questi giorni trasferendo una quindicina di assetti aerei in Australia dove le forze aeree e navali italiane prenderanno parte all’esercitazione internazionale Pitch Black.

Le poche informazioni disponibili si ricavano dai social dell’AM che riferiscono del trasferimento di 15 velivoli (alcuni mobilitati solo per la fase di dispiegamento) tra F-35A, F-2000 Typhoon, aerei da trasporto e rifornimento in volo KC-767, un aereo G.550 CAEW impegnati nella campagna aerea che ha ufficialmente preso il via il 30 giugno dalla base di Pratica di Mare.

Prima tappa del gruppo aereo italiano la base statunitense in Qatar di al-Udeid, a cui si riferiscono le foto che illustrano questo articolo, ad al- Udeid, in Qatar, mentre è cominciato il rischieramento in Australia del personale dell’Aeronautica che parteciperà all’esercitazione internazionale Pitch Black 2024, con un contingente di oltre 400 militari.



Dopo l’esercitazione i velivoli italiani dovrebbero venire almeno in parte trasferiti in Giappone per partecipare ad altre attività addestrative.